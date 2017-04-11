В Омске обнаружили труп мужчины: задушили, инсценировали ограбление

С заявлением об обнаружении трупа своего 83-летнего родственника в отделении полиции обратилась женщина. Она рассказала, что в течение нескольких дней не могла до него дозвониться, позже решила навестить родственника. Когда пришла к нему домой, в квартиру на улице Учебная, обнаружила там труп.
По результатам судебно-медицинской экспертизы, смерть мужчины наступила от механической асфиксии. Кроме этого, злоумышленник пытался инсценировать ограбление: для этого он подтащил все крупные вещи и бытовую технику к выходу, а сам скрылся с места преступления.
По итогам оперативно-разыскных мероприятий была установлена личность молодого мужчины, который находился в квартире погибшего в день смерти - им оказался омич 1982 года рождения. Сотрудниками уголовного розыска подозреваемый был задержан и доставлен в отдел полиции Центрального округа.
Отмечается, что подозреваемый уже имел судимости за кражи и разбойное нападение, в настоящее время он водворен в изолятор временного содержания. Следственными органами по данному факту возбуждено уголовное дело по статье 105 части 1 Уголовного кодекса России - убийство.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
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Источник: ИА "Город55