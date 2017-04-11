В Омске обнаружили труп мужчины: задушили, инсценировали ограбление

С заявлением об обнаружении трупа своего 83-летнего родственника в отделении полиции обратилась женщина. Она рассказала, что в течение нескольких дней не могла до него дозвониться, позже решила навестить родственника. Когда пришла к нему домой, в квартиру на улице Учебная, обнаружила там труп.