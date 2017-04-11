В Омске ищут очевидцев смертельного ДТП, водитель скрылся на ВАЗ-2107

Госавтоинспекция Омской области обращается к жителям региона с призывом откликнуться свидетелей смертельного ДТП, произошедшего в Омском районе.
В настоящее время предварительно установлено, что наезд на женщину 1981 года рождения совершил автомобиль «ВАЗ-2107», двигающийся в сторону города Омска. Девушка шла попутно транспортному средству по краю проезжей части.
Очевидцы этого ДТП могут позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по Омску (3812) 79-20-10 и (3812) 79-35-04, или 02.
По материалам пресс-службы Госавтоинспекции Омской области
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Источник: ИА «Город55»