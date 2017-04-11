Российские фигуристы приедут на соревнования в Омск

Как сообщили организаторы, несмотря на то, что турнир «Сибирские коньки» в календаре федерации фигурного катания России обозначен как открытые чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного округов, вместе с сибиряками и дальневосточниками в состязаниях традиционно участвуют и спортсмены других регионов России, сообщает Омская Губерния.