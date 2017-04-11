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Российские фигуристы приедут на соревнования в Омск

11 апреля 2017, 12:56
Ежегодный турнир.

В ближайшие выходные в омском Ледовом дворце им. Вячеслава Фетисова стартуют Всероссийские соревнования по фигурному катанию «Сибирские коньки».

Как сообщили организаторы, несмотря на то, что турнир «Сибирские коньки» в календаре федерации фигурного катания России обозначен как открытые чемпионат и первенство Сибирского и Дальневосточного округов, вместе с сибиряками и дальневосточниками в состязаниях традиционно участвуют и спортсмены других регионов России, сообщает Омская Губерния.

На «Сибирские коньки-2017» встанут фигуристы Новосибирской, Омской, Томской, Тюменской, Кемеровской областей, Красноярского и Пермского краев, а также Республики Татарстан. Спортсмены выступят в одиночном катании по программам от первого спортивного разряда до мастеров спорта. Тожественное открытие турнира состоится в пятницу, 14 апреля, в 16:45.

Год назад триумфаторами «Сибирских коньков» стали омские спортсменки. В категории мастеров спорта хозяйки льда заняли весь пьедестал. Лучшей оказалась Ангелина Кальницкая, серебряную награду завоевала Владислава Маслюкова, а замкнула тройку призеров Василиса Буржинскайте.

Фото: иллюстрация

Источник: "Город55"

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