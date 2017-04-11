Провис потолок, пленка на окнах: как в мэрии Омска заботятся о детях

Директор департамента образования Омской области Екатерина Спехова заявила, что ремонтная кампания в учреждениях образования города начнется по окончании учебного года. Также омское образование получит дополнительные «квадраты»: в городе идет процедура передачи в муниципалитет двух зданий – на улице 21-я Амурская и 20 лет Октября.
«На 21-й Амурской мы получаем большой комплекс зданий, где, конечно, предстоит произвести серьезный объем работ. В этом году мы планируем оборудовать там классы начальной школы. В здании бывшего мукомольного техникума в Кировском округе будет открыто несколько групп детского сада и также несколько кабинетов для начальной школы. Кроме того, мы обустроим дополнительные классы для младших школьников в здании бывшего детского дома № 10, где уже базируется школа № 91», приводит слова Спеховой пресс-служба городской администрации.
По словам директора департамента, на ремонтные работы, запланированные на лето, выделено порядка 20 миллионов рублей. На данные средства произведут мероприятия по предписаниям омского Управления Роспотребнадзора и Государственного пожарного надзора.
Напомним, ранее «Город55» сообщал о двух детских садах Омска, где здоровье детей постоянно подвергалось опасности. В частности, в детсаду № 279 заклеивают окна пленкой, чтобы дети не мерзли. Родители обращались в депобразования, требуя, чтобы в садике поменяли окна, но в ответ получили следующее: «Ввиду ограниченности бюджета города Омска, в 2016 году БДОУ №279 денежные средства на замену оконных блоков не предусмотрены». Тогда же в пресс-службе департамента образования «Город55» пояснили, что выявленные недостатки устраняются только после судебных предписаний, внесенных мэрии.
Позднее на ситуацию обратил внимание Уполномоченный по правам ребенка и направил обращение в прокуратуру. Проверка показала, что «Администрацией г. Омска в лице департамента образования ненадлежащим образом исполняются обязанности по созданию условий для содержания детей в муниципальных образовательных организациях…». В свою очередь, «Администрацией БДОУ г. Омска «Детский сад № 279» не принимаются достаточные меры по созданию необходимых условий для охраны и укрепления здоровья обучающихся…».
В итоге, с учетом предписания прокуратуры, департамент образования «в летний период 2017 года» выполнит «работы по замене оконных блоков в группе №1 и ремонту канализационной системы». На данные цели планируется выделить 300 тысяч рублей.
К слову, в детском саду №222, где протекает потолок и провисла гипсовая плита, летом проведут ремонт кровли. Еще с зимы родители бьют тревогу: «воспитанники учреждения вынуждены каждый день находиться в таких условиях, с постоянной угрозой над головой».
Согласно ответу департамента, ремонт кровли оценен в 250 тысяч рублей. «Визуальный осмотр помещений, расположенных на втором этаже, проведенный специалистами департамента 19.12.2016, выявил, что в спальне средней группы наблюдаются следы протекания кровли, провисание гипсовой плиты. Администрации рекомендовано выполнить мероприятия по демонтажу потолочной плиты», - указано в документе.
«Вопрос проведения указанных работ будет рассмотрен в ходе исполнения бюджета города Омска на 2017 год при условии достаточного финансирования». Смета уточняется, ремонт запланирован в летний период; на это время детей распределят по другим группам этого же детского сада, сообщили порталу Gorod55.ru в департаменте образования Омска.
Фото: иллюстрация
Источник: "Город55"