Провис потолок, пленка на окнах: как в мэрии Омска заботятся о детях



«На 21-й Амурской мы получаем большой комплекс зданий, где, конечно, предстоит произвести серьезный объем работ. В этом году мы планируем оборудовать там классы начальной школы. В здании бывшего мукомольного техникума в Кировском округе будет открыто несколько групп детского сада и также несколько кабинетов для начальной школы. Кроме того, мы обустроим дополнительные классы для младших школьников в здании бывшего детского дома № 10, где уже базируется школа № 91», приводит слова Спеховой пресс-служба городской администрации.