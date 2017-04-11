Омские дороги уходят под воду: экстренное ограничение движения

Омская Госавтоинпекция сообщила о том, что в Нововаршавском районе из-за обилия талых вод на проезжей части автодороги межмуниципального значения Нововаршавка-Ермак выписаны предписания на установку дополнительных дорожных знаков, которые регламентируют ступенчатое ограничение скоростного режима.
Большое скопление талых вод на проезжей части омских дорог объясняет обильное снеготаяние, и основной проблемой в период прохождения весеннего паводка является прибытие как талых, так и грунтовых вод – они затапливают и проезжую часть, и различные искусственные сооружения, создавая при этом реальную угрозу безопасности населения.
Так, в данном случае в Нововаршавском районе произошло огромное скопление талых вод, в связи с чем вода пошла через проезжую часть (1-2 сантиметров).
Отмечается, что в настоящее время в связи с обильным снеготаянием в Омском регионе возникает проблема выхода талых вод как на федеральных, региональных, так и на городских улицах.
Напомним, днями ранее ограничение движения было введено в Омске на Красноярском тракте –
Стоит отметить, что обстановка по паводку во всем регионе находится под контролем как властей, так и служб быстрого реагирования – во всех случаях принимаются экстренные меры для предотвращения любых ситуаций, которые могут создать угрозу безопасности населения.
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Источник: ИА "Город55"