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Омские дороги уходят под воду: экстренное ограничение движения

11 апреля 2017, 11:24
Второе ограничение скоростного режима.

Омская Госавтоинпекция сообщила о том, что в Нововаршавском районе из-за обилия талых вод на проезжей части автодороги межмуниципального значения Нововаршавка-Ермак выписаны предписания на установку дополнительных дорожных знаков, которые регламентируют ступенчатое ограничение скоростного режима.

Большое скопление талых вод на проезжей части омских дорог объясняет обильное снеготаяние, и основной проблемой в период прохождения весеннего паводка является прибытие как талых, так и грунтовых вод – они затапливают и проезжую часть, и различные искусственные сооружения, создавая при этом реальную угрозу безопасности населения.

Так, в данном случае в Нововаршавском районе произошло огромное скопление талых вод, в связи с чем вода пошла через проезжую часть (1-2 сантиметров).

Отмечается, что в настоящее время в связи с обильным снеготаянием в Омском регионе возникает проблема выхода талых вод как на федеральных, региональных, так и на городских улицах.

Напомним, днями ранее ограничение движения было введено в Омске на Красноярском тракте – на участке от улицы 25-я Северная до проспекта Королева.

Стоит отметить, что обстановка по паводку во всем регионе находится под контролем как властей, так и служб быстрого реагирования – во всех случаях принимаются экстренные меры для предотвращения любых ситуаций, которые могут создать угрозу безопасности населения.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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