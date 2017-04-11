Неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Омскому району в 21:55 часов поступило сообщение о ДТП с участием пешехода на трассе «Омск – Русская Поляна».
Согласно предварительной информации, водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на пешехода в районе 21-го километра трассы «Омск – Русская Поляна», а затем скрылся с места происшествия.
В результате ДТП пешеход, женщина 1981 года рождения, скончалась на месте от полученных травм.
Очевидцы, обладающие какой-либо информацией о данном ДТП, могут позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по Омск (3812) 79-20-10, (3812) 79-35-04 или 02.
По материалам пресс-службы УМВД УГИБДД России по Омской области
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»