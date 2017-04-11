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Неизвестный насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП

11 апреля 2017, 07:29
Полиция ищет очевидцев.

Накануне в дежурную часть ОМВД России по Омскому району в 21:55 часов поступило сообщение о ДТП с участием пешехода на трассе «Омск – Русская Поляна».

Согласно предварительной информации, водитель неустановленного транспортного средства допустил наезд на пешехода в районе 21-го километра трассы «Омск – Русская Поляна», а затем скрылся с места происшествия.

В результате ДТП пешеход, женщина 1981 года рождения, скончалась на месте от полученных травм.

Очевидцы, обладающие какой-либо информацией о данном ДТП, могут позвонить по телефонам дежурной части полка ДПС ГИБДД УМВД России по Омск (3812) 79-20-10, (3812) 79-35-04 или 02.

По материалам пресс-службы УМВД УГИБДД России по Омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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