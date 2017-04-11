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На омской границе задержаны 20 подозрительных голубей

11 апреля 2017, 10:53
Подозрительная птица.

Сотрудниками омского Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по омской области в ППУ «Черлакский» был задержан легковой автомобиль, перевозивший голубей.

Машина следовала из республики Казахстан. В ходе осмотра специалисты обнаружили 20 голубей. Ветеринарные документы на них отсутствовали.

Выяснилось, что владелец птиц гражданин РФ. Сотрудники Россельхознадзора составили на него протокол об административном правонарушении.

Голуби задержаны и в сопровождении владельца направлены на карантин в Кормиловский район Омской области. Ветеринарная служба взяла птиц на контроль.


Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"

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