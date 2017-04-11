На омской границе задержаны 20 подозрительных голубей

Сотрудниками омского Россельхознадзора совместно с пограничным управлением ФСБ РФ по омской области в ППУ «Черлакский» был задержан легковой автомобиль, перевозивший голубей.
Машина следовала из республики Казахстан. В ходе осмотра специалисты обнаружили 20 голубей. Ветеринарные документы на них отсутствовали.
Выяснилось, что владелец птиц гражданин РФ. Сотрудники Россельхознадзора составили на него протокол об административном правонарушении.
Голуби задержаны и в сопровождении владельца направлены на карантин в Кормиловский район Омской области. Ветеринарная служба взяла птиц на контроль.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"