Город55
ГлавноеВсе новости

Маршрутка с 10 пассажирами попала в тройное ДТП в центре Омска

11 апреля 2017, 09:15
Есть пострадавшие.

Накануне вечером, в 20:30 часов, в дежурную часть ГИБДД поступила информация о случившемся на проспекте Карла Маркса ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.

Предварительно установлено: мужчина 1968 года рождения, управлявший маршрутным микроавтобусом Ford, при движении по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Масленникова допустил столкновение в районе пересечения с улицей Лермонтова с автомобилями Toyota Corona и Mitsubishi, которые двигались во встречном направлении.

На момент столкновения в микроавтобусе, который направлялся по маршруту №424, в салоне находились 10 пассажиров. В больницу в результате ДТП были доставлены 2 пассажира микроавтобуса, женщины 1988 и 1971 годов рождения, а также пассажир автомобиля Toyota, женщина 1990 года рождения.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося тройного ДТП.



По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области

Источник: ИА «Город55»

#Новости#Главное#ДТП#Происшествия#Город#Авто
Подпишитесь
Омская IKEA все. Магазин закончил распродажу и окончательно закрылся
Сегодня, 11:31
В Омске начнут оглашать приговор по уголовному делу об обрушении казармы ВДВ
Сегодня, 10:20
Фридманы поделили доли в выведенном из кипрского офшора «Евромеде»
Вчера, 17:32
Законы рынка. В Омске выставили на продажу крупный ТЦ в Советском округе
Весь торговый центр продают за 90 млн рублей.
Вчера, 17:58
В Омске нашли подрядчика для ремонта Ленинградского моста
Сегодня, 09:46
Режим «черного неба» продолжает отравлять жизнь омичам
Сегодня, 08:20