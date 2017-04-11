Маршрутка с 10 пассажирами попала в тройное ДТП в центре Омска

Накануне вечером, в 20:30 часов, в дежурную часть ГИБДД поступила информация о случившемся на проспекте Карла Маркса ДТП с участием пассажирского микроавтобуса.
Предварительно установлено: мужчина 1968 года рождения, управлявший маршрутным микроавтобусом Ford, при движении по проспекту Карла Маркса в сторону улицы Масленникова допустил столкновение в районе пересечения с улицей Лермонтова с автомобилями Toyota Corona и Mitsubishi, которые двигались во встречном направлении.
На момент столкновения в микроавтобусе, который направлялся по маршруту №424, в салоне находились 10 пассажиров. В больницу в результате ДТП были доставлены 2 пассажира микроавтобуса, женщины 1988 и 1971 годов рождения, а также пассажир автомобиля Toyota, женщина 1990 года рождения.
В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося тройного ДТП.
По материалам пресс-службы УГИБДД УМВД России по Омской области
Источник: ИА «Город55»