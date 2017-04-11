Маршрутка с 10 пассажирами попала в тройное ДТП в центре Омска

На момент столкновения в микроавтобусе, который направлялся по маршруту №424, в салоне находились 10 пассажиров. В больницу в результате ДТП были доставлены 2 пассажира микроавтобуса, женщины 1988 и 1971 годов рождения, а также пассажир автомобиля Toyota, женщина 1990 года рождения.