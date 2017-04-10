Тройное ДТП у Ленинградского моста: машины раскидало по сторонам

О массовой аварии у Ленинградского моста сообщают омичи в социальных сетях. Среди участников ДТП очевидцы называют автомобили Mercedes, Mazda (марку третьего не указывают), отмечая при этом, что Mercedes пострадал меньше всех. Тем не мене на выложенных в сеть фотографиях видно, что машины раскидало по сторонам. Сведений о пострадавших нет.