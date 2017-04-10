Тройное ДТП у Ленинградского моста: машины раскидало по сторонам

О массовой аварии у Ленинградского моста сообщают омичи в социальных сетях. Среди участников ДТП очевидцы называют автомобили Mercedes, Mazda (марку третьего не указывают), отмечая при этом, что Mercedes пострадал меньше всех. Тем не мене на выложенных в сеть фотографиях видно, что машины раскидало по сторонам. Сведений о пострадавших нет.
Подробности данного дорожно-транспортного происшествия редакции ИА «Город55» рассказали в отделе пропаганды ГИБДД России по Омской области:
«Сообщение об автоаварии на пересечении улиц Ленинградская площадь и Ленина поступило в дежурную часть Госавтоинспекции сегодня в 11:45. Предварительно инспекторами на месте происшествия установлено, что участниками ДТП стали автомобили марок Mercedes, Mazda и Hyundai. Пострадавших в данном происшествии нет».
Фото: vk.com/chp55
Источник: ИА "Город55"