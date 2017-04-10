Три тонны киви уничтожено под Омском из-за угрозы безопасности РФ

В ходе рейдового мероприятия 7 апреля 2017 года госинспекторами Управления Россельхознадзора по Омской области в Исилькульском районе выявлена запрещенная к ввозу и реализации подкарантинная продукция – 3100 кг киви.
Согласно содержащейся на этикетках информации, страной происхождения обнаруженного киви является Италия.
В соответствии с указом президента РФ от 29 июля 2015 года №391 (об отдельных специальных применяемых для обеспечения безопасности РФ экономических мерах) партия незаконно ввезенных киви была уничтожена механическим способом под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области.
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Источник: ИА «Город55»