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Три тонны киви уничтожено под Омском из-за угрозы безопасности РФ

10 апреля 2017, 14:09
Незаконный ввоз фруктов из Италии.

В ходе рейдового мероприятия 7 апреля 2017 года госинспекторами Управления Россельхознадзора по Омской области в Исилькульском районе выявлена запрещенная к ввозу и реализации подкарантинная продукция – 3100 кг киви.

Согласно содержащейся на этикетках информации, страной происхождения обнаруженного киви является Италия.

В соответствии с указом президента РФ от 29 июля 2015 года №391 (об отдельных специальных применяемых для обеспечения безопасности РФ экономических мерах) партия незаконно ввезенных киви была уничтожена механическим способом под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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