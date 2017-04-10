Три тонны киви уничтожено под Омском из-за угрозы безопасности РФ

В соответствии с указом президента РФ от 29 июля 2015 года №391 (об отдельных специальных применяемых для обеспечения безопасности РФ экономических мерах) партия незаконно ввезенных киви была уничтожена механическим способом под контролем специалистов Управления Россельхознадзора по Омской области.