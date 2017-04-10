Пять тысяч омичей написали Тотальный диктант

Ежегодно акция расширяет пространство: в этом году участники смогли проверить знания в воздухе – на высоте в 10 тысяч метров, во время полета на самолете. Также написать диктант можно было прямо на вокзале – в Москве, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске – в залах ожидания повышенной комфортности. В Крыму участники писали диктант в троллейбусе; в Красноярске и Иркутске – на гидроэлектростанциях. Омичи писали в Парке Победы, в туристической палатке.



Участвовать в ежегодной образовательной акции может любой желающий, как уточняют организаторы – она «для всех, кто умеет писать». В этом году «Тотальный диктант» прошел в 14-й раз (в Омске – в шестой).

