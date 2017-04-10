Пять тысяч омичей написали Тотальный диктант

В эти выходные омичи, одновременно с жителями еще 800 городов из почти 70 стран мира приняли участие в массовой акции по проверке грамотности «Тотальный диктант». Всего на территории региона открыли 111 площадок для написания; от Русской Поляны до Усть-Ишима. Тем не менее, большинство площадок расположилось в Омске.
«Диктаторами» текста, написанного российским писателем Леонидом Юзефовичем, в регионе стали филологи, деятели культуры, представители власти и журналисты, на некоторых площадках – студенты и школьники.
По данным организаторов акции в Омске, «Тотальный диктант» написали более 5500 жителей региона – на тысячу больше, чем в прошлом году. По количеству участников Омск уже несколько лет держится на четвертом месте после Москвы, Санкт-Петербурга и Новосибирска.
Те, кто писал диктант, смогут узнать свои оценки на сайте акции после 12 апреля. Посмотреть работу и получить консультацию филолога можно будет на протяжении двух дней (14 апреля с 17:30 до 19:00, 15 апреля – с 13:30 до 15:30) во втором корпусе ОмГУ им. Достоевского. В эти же дни можно будет получить сертификаты участников диктанта.
Ежегодно акция расширяет пространство: в этом году участники смогли проверить знания в воздухе – на высоте в 10 тысяч метров, во время полета на самолете. Также написать диктант можно было прямо на вокзале – в Москве, Калининграде, Сочи, Екатеринбурге и Новосибирске – в залах ожидания повышенной комфортности. В Крыму участники писали диктант в троллейбусе; в Красноярске и Иркутске – на гидроэлектростанциях. Омичи писали в Парке Победы, в туристической палатке.
Участвовать в ежегодной образовательной акции может любой желающий, как уточняют организаторы – она «для всех, кто умеет писать». В этом году «Тотальный диктант» прошел в 14-й раз (в Омске – в шестой).
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"