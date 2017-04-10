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Новая система слежения за транспортом введена в Омске

10 апреля 2017, 13:38
Для удобства пассажиров.

Посчитать, сколько остановок от работы до дома, посмотреть, где находится нужный автобус, узнать точное время прибытия троллейбуса на остановку – теперь легко. Достаточно один раз кликнуть в мобильном телефоне.

По данным департамента транспорта городской администрации, для комфорта и улучшения информирования пассажиров в Омске запускается мобильное приложение «Hubb: городской транспорт», с помощью которого можно следить за перемещением общественного транспорта, маршруток и автобусов в режиме реального времени по GPS и ГЛОНАСС.

Отмечается, что первая версия приложения была похожа на приложение «Мой маршрут», но, принимая во внимание пожелания омичей, «Hubb: городской транспорт» доработано до возможности отображения направления, при условии, если маршрут, по которому поедет транспортное средство, отличается от основного маршрута.

По словам Дмитрия Кима, начальника отдела «АСУ-Навигация-Омск» МП «Пассажирсервис», с помощью этого мобильного приложения омичи смогут оперативно узнавать точное время прибытия автобусов на остановки, а также их движение. «Посмотреть все виды общественного транспорта списком и на карте, - продолжает перечислять преимущества нового приложения Д.Ким. - Приложение оперативно определит, где пассажир находится и покажет ближайшие остановки, отобразит онлайн городской транспорт, маршруты которого проходят остановку, и укажет точное время прибытия ожидаемого автобуса. Теперь горожане смогут сохранять частые маршруты и остановки около дома и работы в своем телефоне.

Кроме этого, в приложении учитываются праздничные и выходные расписания маршрутов.

Пользование услугами нового приложения абсолютно бесплатно для омичей, а скачать его можно в Google Play, набрав в поиске Hubb: городской транспорт.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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