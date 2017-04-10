Новая система слежения за транспортом введена в Омске

По словам Дмитрия Кима, начальника отдела «АСУ-Навигация-Омск» МП «Пассажирсервис», с помощью этого мобильного приложения омичи смогут оперативно узнавать точное время прибытия автобусов на остановки, а также их движение. «Посмотреть все виды общественного транспорта списком и на карте, - продолжает перечислять преимущества нового приложения Д.Ким. - Приложение оперативно определит, где пассажир находится и покажет ближайшие остановки, отобразит онлайн городской транспорт, маршруты которого проходят остановку, и укажет точное время прибытия ожидаемого автобуса. Теперь горожане смогут сохранять частые маршруты и остановки около дома и работы в своем телефоне.