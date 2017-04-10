На Омский регион идут дожди с потеплением до +15

Температура воздуха в Омском регионе продолжает повышаться, в ближайшие дни она достигнет +15 градусов, кроме того, ожидаются осадки в виде дождей.
Сегодня, 10 апреля, дневная температура воздуха составит +10...+15 градусов. Местами прогнозируются осадки в виде дождя, ветер юго-западный 7-12 м/с.
Во вторник, 11 апреля, ночью температура воздуха составит -2...+3 градуса, днем столбик термометра поднимется до +7...+12. Местами также ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный 3-8 м/с.
В среду, 12 апреля, существенных изменений не ожидается, в ночные часы температура также составит -2...+3 градуса, днем воздух прогреется до +7...+12. Местами ожидается небольшой дождь, ветер юго-западный и западный 3-8 м/с.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»