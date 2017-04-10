Десятилетняя девочка, впавшая в кому после укола, скончалась в Омске

Утром 8 апреля в отделении нефрологии детской городской больницы №3 скончалась 10-летняя девочка, которая впала в кому из-за начавшейся сильнейшей аллергической реакции.
По факту смерти ребенка следственными органами возбуждено уголовное дело по статье 109 части 2 Уголовного кодекса России – причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, сообщает пресс-служба регионального следственного комитет СУ России.
Версия следствия: поставленный укол лидокаина во время прохождения лечения в нефрологическом отделении вызвал сильнейшую аллергическую реакцию, в связи с чем 10-летняя девочка впала в кому. Отмечается, что возможность такой реакции не была проверена врачами.
Омскими следователями начаты мероприятия для установления всех обстоятельств совершенного преступления. Расследование продолжается.
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Источник: ИА «Город55»