Десятилетняя девочка, впавшая в кому после укола, скончалась в Омске

Версия следствия: поставленный укол лидокаина во время прохождения лечения в нефрологическом отделении вызвал сильнейшую аллергическую реакцию, в связи с чем 10-летняя девочка впала в кому. Отмечается, что возможность такой реакции не была проверена врачами.