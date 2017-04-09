Под Омском погиб пассажир Иж Ода при лобовом ударе с Нивой

Итог ДТП: водитель автомобиля ИЖ обратился к медикам за помощью, пассажир автомобиля ИЖ – 25-летний мужчина – скончался от полученных травм на месте происшествия. Как установлено, водитель Chevrolet Niva находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.



По факту данного ДТП назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены более детальные причины и обстоятельства аварии.