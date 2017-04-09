Под Омском погиб пассажир Иж Ода при лобовом ударе с Нивой

Накануне в дежурную часть Госавтоинспекции около 13:50 поступило сообщение об автоаварии в Большереченском районе, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Прибывшие на место сотрудники инспекции предварительно установили: водитель автомобиля Chevrolet Niva, мужчина 1961 года рождения, при движении по автодороге Омск-Тара, направляясь в сторону областного центра, в районе 224 километра допустил выезд на полосу, предназначенную для движения встречного транспорта, допустил столкновение с автомобилем ИЖ Ода, которым управлял мужчина 1981 года рождения.
Итог ДТП: водитель автомобиля ИЖ обратился к медикам за помощью, пассажир автомобиля ИЖ – 25-летний мужчина – скончался от полученных травм на месте происшествия. Как установлено, водитель Chevrolet Niva находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения.
По факту данного ДТП назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены более детальные причины и обстоятельства аварии.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»