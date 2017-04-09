Пенсионерка лишилась денег, доверившись женщине под видом медсестры

Заявление о хищении открытым способом поступило в отделение полиции №4 Управления МВД России по Омской области, в котором сообщалось, что у пациентки в омской больнице пропали денежные средства в размере 5 тысяч рублей.
Прибывшие на место оперативники, опросив потерпевшую, предварительно установили: накануне в палату к 70-летней пациентке пришла женщина, которая представилась медицинской сестрой. Вошедшая в доверие «медсетсра» выяснила, что у пенсионерки в сумке находятся деньги и, улучив подходящий момент – в то время когда хозяйка сумки отсутствовала в палате – совершила кражу и скрылась.
В настоящее время личность подозреваемой уже установлена – ею оказалась 41-летняя, неоднократно судимая за аналогичные преступления женщина.
В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, котрое предусмотрено статьей 158 частью 1 Уголовного кодекса России – кража. Санкцией данной статьи – наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Расследование продолжается.
По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»