Пенсионерка лишилась денег, доверившись женщине под видом медсестры

Прибывшие на место оперативники, опросив потерпевшую, предварительно установили: накануне в палату к 70-летней пациентке пришла женщина, которая представилась медицинской сестрой. Вошедшая в доверие «медсетсра» выяснила, что у пенсионерки в сумке находятся деньги и, улучив подходящий момент – в то время когда хозяйка сумки отсутствовала в палате – совершила кражу и скрылась.