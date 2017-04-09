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Пенсионерка лишилась денег, доверившись женщине под видом медсестры

9 апреля 2017, 11:17
Инцидент в больнице.

Заявление о хищении открытым способом поступило в отделение полиции №4 Управления МВД России по Омской области, в котором сообщалось, что у пациентки в омской больнице пропали денежные средства в размере 5 тысяч рублей.

Прибывшие на место оперативники, опросив потерпевшую, предварительно установили: накануне в палату к 70-летней пациентке пришла женщина, которая представилась медицинской сестрой. Вошедшая в доверие «медсетсра» выяснила, что у пенсионерки в сумке находятся деньги и, улучив подходящий момент – в то время когда хозяйка сумки отсутствовала в палате – совершила кражу и скрылась.

В настоящее время личность подозреваемой уже установлена – ею оказалась 41-летняя, неоднократно судимая за аналогичные преступления женщина.

В отношении нее возбуждено уголовное дело по признакам преступления, котрое предусмотрено статьей 158 частью 1 Уголовного кодекса России – кража. Санкцией данной статьи – наказание в виде лишения свободы до 2 лет. Расследование продолжается.

По материалам пресс-службы УМВД России по Омской области
Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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