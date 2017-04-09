Омские акробаты стали лучшими на Чемпионате и Первенстве региона

В Омске, на базе отделения спортивной акробатики областной СДЮСШОР в течение двух дней – 5 и 6 апреля – проходили соревнования по спортивной акробатике – Чемпионат и Первенство Омской области.
По данным минспорта Омской области, известная четверка акробатов, которые к тому же являются чемпионами Европы, в очередной раз подтвердила класс, став лучшими и в Омском регионе.
В Омске мастера спорта международного класса, чемпионы Европы Ибраев, Анатолий Вольф, Игорь Тарапат и Никита Жестовский стали сильнейшими среди мужских групп на чемпионате Омской области в спортивной акробатике
Всего в чемпионате и первенстве региона приняли участие около 130 спортсменов, имеющих звания от 2-го спортивного разряда и выше. При этом нельзя сказать, что победа омским чемпионам далась только «на классе».
— В этот олимпийский цикл мы вошли с новыми правилами судейства, — рассказала президент областной Федерации спортивной акробатики Татьяна Стёпкина. — Изменений довольно много. Это повлияло и на исполнение сложных элементов, и на оценки техники, и на то, как судьи теперь оценивают артистизм. Нам пришлось привести в соответствие новым требованиям свои программы, а это непростой процесс.
Среди женских групп победу одержали Асель Багизаева, София Сорока и Елизавета Бедрина.
— Я здесь сегодня в качестве приглашенного гостя, — улыбался заслуженный тренер России Валерий Кочергов. — Приятно, что уровень спортсменов растет, но с другой стороны, так и должно быть, это нормальный процесс. Здорово выступают опытные спортсмены, но и по детям виден потенциал. Хотя и проблем у акробатов и особенно их тренеров сейчас больше, чем в наше время.
Александр Самойлов и Дмитрий Пуцарь стали чемпионами Омской области среди мужских пар. А в смешанных парах лучшими были Капиталина Хуснуллина и Ярослав Сорокин.
— Мы не так давно работаем вместе, но тренируемся серьезно, поэтому многое получается, — рассказали ребята. — Мы уже выиграли чемпионат Сибирского федерального округа, теперь готовимся к чемпионату России, который стартует 24 апреля. Постараемся в Москве выполнить все элементы чисто и показать свой максимум.
Источник: ИА «Город55»