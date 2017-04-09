Омские акробаты стали лучшими на Чемпионате и Первенстве региона



— Я здесь сегодня в качестве приглашенного гостя, — улыбался заслуженный тренер России Валерий Кочергов. — Приятно, что уровень спортсменов растет, но с другой стороны, так и должно быть, это нормальный процесс. Здорово выступают опытные спортсмены, но и по детям виден потенциал. Хотя и проблем у акробатов и особенно их тренеров сейчас больше, чем в наше время.