На Магистральной сбит пешеход, 17-летний парень госпитализирован

Следственно-оперативной группой на месте происшествия предварительно установлено: водитель автомобиля Toyota Corsa, мужчина 1957 года рождения, при движении по улице Магистральной в Таврическом, в районе дома номер 11/а, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Отмечается, что водитель не имел признаков опьянения.