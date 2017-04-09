На Магистральной сбит пешеход, 17-летний парень госпитализирован

Накануне в районном поселке Таврическое был сбит пешеход. Об этом стало известно в дежурной части ОМВД России по Таврическому району, куда поступило соответствующее сообщение – в 22:35, сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.
Следственно-оперативной группой на месте происшествия предварительно установлено: водитель автомобиля Toyota Corsa, мужчина 1957 года рождения, при движении по улице Магистральной в Таврическом, в районе дома номер 11/а, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Отмечается, что водитель не имел признаков опьянения.
Итог ДТП: 17-летний парень-пешеход доставлен в медучреждение. Над установлением подробных обстоятельств работают полицейские.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»