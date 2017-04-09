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На Магистральной сбит пешеход, 17-летний парень госпитализирован

9 апреля 2017, 13:22
Назначена проверка.

Накануне в районном поселке Таврическое был сбит пешеход. Об этом стало известно в дежурной части ОМВД России по Таврическому району, куда поступило соответствующее сообщение – в 22:35, сообщает отдел пропаганды областной Госавтоинспекции.

Следственно-оперативной группой на месте происшествия предварительно установлено: водитель автомобиля Toyota Corsa, мужчина 1957 года рождения, при движении по улице Магистральной в Таврическом, в районе дома номер 11/а, наехал на пешехода, который переходил проезжую часть в неположенном месте. Отмечается, что водитель не имел признаков опьянения.

Итог ДТП: 17-летний парень-пешеход доставлен в медучреждение. Над установлением подробных обстоятельств работают полицейские.

Фото: иллюстрация



Источник: ИА «Город55»

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