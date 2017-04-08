В Омске появится современный стадион, выделено 169 млн рублей

— Мы пользуемся этой площадкой сегодня, но по состоянию стадион, конечно, не соответствует минимальным требованиям, — рассказал Олег Шалаев. — На первом этапе движения к реконструкции была проведена серьезная работа при формировании Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», и СибГУФК был включен в эту программу. На втором этапе осуществлялось проектирование реконструкции стадиона, которое завершилось в прошлом году. Сейчас мы в ожидании третьего, заключительного этапа. Уже летом текущего года начнутся работы по реконструкции стадиона. В результате мы получим современное спортивное сооружение.