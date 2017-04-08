В Омске появится современный стадион, выделено 169 млн рублей

На сегодняшний день Омский филиал ФАУ «Главгосэкспертиза России» закончил проверку достоверности определения сметной стоимости проекта реконструкции стадиона при Сибирском государственном университете физической культуры и спорта. Проект будет реализован в рамках Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы». Финансирование реконструкции стадиона в размере 169 млн. рублей осуществляется за счет средств федерального бюджета, сообщает пресс-служба Минспорта Омской области.
— После реконструкции Омская область получит современный стадион, — отметил министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Дмитрий Крикорьянц. — Устаревшие конструкции будут заменены на новые, соответствующие требованиям Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF). На таком объекте можно будет проводить крупные студенческие соревнования, межвузовские мероприятия. Однозначно, это новшество поспособствует развитию студенческого спортивного сообщества, ведь такого спортивного объекта нет ни в одном вузе Омской области.
Как сообщил ректор СибГУФК Олег Шалаев, за последние десятилетия стадион существенно устарел и физически, и «морально». В результате этого возникла сложность проведения элементарных учебных занятий со студентами, не говоря уже о серьезной тренировочной работе со спортсменами.
— Мы пользуемся этой площадкой сегодня, но по состоянию стадион, конечно, не соответствует минимальным требованиям, — рассказал Олег Шалаев. — На первом этапе движения к реконструкции была проведена серьезная работа при формировании Федеральной целевой программы «Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы», и СибГУФК был включен в эту программу. На втором этапе осуществлялось проектирование реконструкции стадиона, которое завершилось в прошлом году. Сейчас мы в ожидании третьего, заключительного этапа. Уже летом текущего года начнутся работы по реконструкции стадиона. В результате мы получим современное спортивное сооружение.
Помимо синтетического футбольного поля, качественных современных беговых дорожек и секторов здесь появится строение, в котором будут находиться вспомогательные помещения, начиная от раздевалок, душевых, санузлов и заканчивая инвентарными комнатами. Будет там и современный городок ВФСК «ГТО». Также на стадионе установят мобильные переносные трибуны на 500 мест. В спорткомплексе можно будет проводить учебные занятия и полноценные тренировки со спортсменами.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА «Город55»