Ограничено движение транспорта в Центральном округе из-за подтопления

В связи с установлением положительной температуры воздуха и обильным снеготаянием может произойти существенное подтопление талыми водами проезжей части улицы красноярский тракт на участке от 25-й Северной до проспекта Королева.
Из-за сложившейся ситуации мэрия Омска ограничила движение автомобильного потока на данном участке в направлении проспекта Менделеева по правой полосе.
Постоянный мониторинг ситуации сотрудники Госавтоинспекции осуществляют совместно с другими заинтересованными ведомствами для своевременного принятия мер, направленных на обеспечение безопасного дорожного движения посредствам ограничения движения транспорта на опасных участках городских дорог.
Водителям Госавтоинспекция УМВД России по Омской области рекомендует выбирать маршруты с учетом введенных ограничений.
Источник: ИА «Город55»