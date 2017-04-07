В изнасиловании женщины-инвалида подозревается молодой омич

В одной из деревень Называевского района Омской области ночью 2 апреля мужчина, выбив входную дверь дома, ворвался внутрь жилища, где изнасиловал 51-летнюю женщину, которая не смогла позвать на помощь из-за инвалидности ввиду немоты.