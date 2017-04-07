В изнасиловании женщины-инвалида подозревается молодой омич

В одной из деревень Называевского района Омской области ночью 2 апреля мужчина, выбив входную дверь дома, ворвался внутрь жилища, где изнасиловал 51-летнюю женщину, которая не смогла позвать на помощь из-за инвалидности ввиду немоты.
В результате сотрудничества следствия с подразделениями УМВД России по Омской области была установлена личность подозреваемого, которым оказался 20-летний односельчанин потерпевшей.
В настоящее время по ходатайству следствия фигурант задержан и заключен под стражу по обвинению в совершении предусмотренного ч.1 ст.131 УК РФ (изнасилование) преступления.
Расследование данного уголовного дела продолжается.
По материалам пресс-службы СУ СК РФ по Омской области
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Источник: ИА «Город55»