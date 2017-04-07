Россиянам посоветовали скупать валюту из-за грядущего падения рубля

Прогноз Минэкономразвития распространяется на период с 2017 по 2020 год. Прогноз по среднему курсу доллара в текущем году понижен с 67,5 рубля до 64,4. Ведомство ожидает, что сохранении нынешних нефтяных цен курс доллара в скором времени вырастет до 63-64 рублей. К концу 2017 американская валюта может достичь отметки в 68 рублей.