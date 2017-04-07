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Россиянам посоветовали скупать валюту из-за грядущего падения рубля

7 апреля 2017, 10:48
Заявление главы Минэкономразвития.

Согласно базовому прогнозу, представленному Минэкономразвитием, средний курс доллара в 2017 году составит 64,2 рубля, сообщает издание «Газета.Ru»

Прогноз Минэкономразвития распространяется на период с 2017 по 2020 год. Прогноз по среднему курсу доллара в текущем году понижен с 67,5 рубля до 64,4. Ведомство ожидает, что сохранении нынешних нефтяных цен курс доллара в скором времени вырастет до 63-64 рублей. К концу 2017 американская валюта может достичь отметки в 68 рублей.

Также повышен базовый прогноз Минэкономразвития по курсу американской валюты на 2018 год до 69,8 рубля, в 2019 году – до 71,2 рубля, в 2020 – до 72,7 рубля.

Прогнозируемое падение рубля связано с ожиданием снижения стоимости нефти. Согласно расчетам Минэкономразвития в 2017 году цена «черного золота» может составить $45,6 за баррель, в 2018 – $40,8, в 2019 – $41,6, в 2020 – $42,4. На сегодняшний день сырье марки Brent торгуется на уровне $54 за баррель.

По словам главы Минэкономразвития Максима Орешкина, текущий момент в ведомстве считают наиболее удачным для приобретения валюты, передает издание «Ведомости».

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

#Новости#Экономика#Бизнес
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