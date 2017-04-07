Проверки на Водоканале, три лаборатории ведут забор проб на меркаптан

Ранее, 4 и 5 апреля эксперты двух независимых лабораторий, а также местного лабораторного центра проверили воздух на очистных сооружениях канализации и канализационных насосных станциях ОмскВодоканала.
Образцы воздуха исследовались на наличие двух веществ – этилмеркаптана и метилмеркаптана. Проверка показала, что допустимые концентрации данных веществ не превышены: исследования трех лабораторий подтвердили, что выбросы замеряемых веществ соответствуют нормативам. В конце марта аналогичные результаты показал ряд выездных проверок с участием представителей Росприроднадзора и Минприроды, а также Обь-Иртышского УГМС.
По словам заместителя главного инженера ОАО «ОмскВодоканал» Павла Козлова, предприятие является социально ответственным и «тщательно следит за оборудованием и сооружениями, чтобы не допустить воздействия на окружающую среду». Тем не менее, Омскводоканал ранее привлекался к административной ответственности по инициативе прокуратуры – за нарушение требований законодательства об охране водных биологических ресурсов.
Напомним также, что очистные сооружения ОмскВодоканала принимают на доочистку отфильтрованную воду из буферного пруда ОНПЗ, ранее названного главным подозреваемым в деле о загрязнении воздуха. В конце марта, на пресс-конференции, посвященной загрязнению воздуха в Омске, Сергей Еремин, исполняющий обязанности руководителя омского Росприроднадзора, заявил, что когда после выброса проверка выехала в Дружино, был обнаружен специфический запах, на который жаловались омичи:
«На 19 марта осталось 4 предприятия, которые работали с этилмеркаптаном. …В этот же день произведен отбор проб с подветренной стороны буферных прудов ОНПЗ и илошламонакопителя Омскводоканала. Там этилмеркаптан тоже был обнаружен».
Позднее, по словам Еремина, «круг сузился до одного предприятия – до так называемых буферных прудов Омского нефтеперерабатывающего завода».
В свою очередь Омский нефтезавод отрицает свою причастность к загрязнению воздуха в Омске. Как утверждает заместитель гендиректора по производству ОНПЗ Александр Глазов, на буферных прудах вещество образоваться не могло.
«Очистные сооружения занимают огромную площадь, рядом – очистные сооружения «Водоканала», их целый клубок. Нет ни одного официального заключения о нарушениях», добавляет пресс-секретарь ОНПЗ Альбина Медведева.
Ранее в мэрию Омска направлен проект магистрального канализационного коллектора протяженностью в 2,1 километра. Планируется, что он соединит будущие очистные сооружения ОНПЗ и Омскводоканала.
По данным пресс-службы ОмскВодоканала, на предприятии имеется современная лаборатория и высокотехнологичное оборудование. Газоанализаторы и арбитражные методы анализа обеспечивают объективные результаты исследований, что подтверждается независимыми исследованиями, проведенными в марте и апреле. Предприятие самостоятельно мониторит атмосферный воздух – в соответствии с утвержденной программой производственного контроля. Нарушений гигиенических нормативов по предельно допустимым выбросам не выявлено.
Пока на предприятиях идут внутренние и внешние проверки, а ветер развеивает вредные примеси в омском воздухе, источник загрязнения, на протяжении нескольких недель производивший выбросы в атмосферу, по-прежнему не назван.
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Источник: ИА "Город55"