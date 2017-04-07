Проверки на Водоканале, три лаборатории ведут забор проб на меркаптан



Напомним также, что очистные сооружения ОмскВодоканала принимают на доочистку отфильтрованную воду из буферного пруда ОНПЗ, ранее названного главным подозреваемым в деле о загрязнении воздуха. В конце марта, на пресс-конференции, посвященной загрязнению воздуха в Омске, Сергей Еремин, исполняющий обязанности руководителя омского Росприроднадзора, заявил, что когда после выброса проверка выехала в Дружино, был обнаружен специфический запах, на который жаловались омичи: