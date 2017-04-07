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Омичка лишилась почти полумиллиона рублей, ответив на смс

7 апреля 2017, 17:19
Преступление совершенно дистационно.

Омские полицейские устанавливают обстоятельства, при которых совершено дистанционное преступление. С заявлением о хищении с банковского счета довольно крупной суммы денег в отдел полиции обратилась 38-летняя омичка, сообщает пресс-служба УМВД по городу Омску.

Женщина сообщила, что на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что с ее счета списано 48 тысяч рублей. Попробовав самостоятельно разобраться с данной ситуацией, она позвонила по указанному в сообщении номеру телефона. Ответивший ей сотрудник финансовой организации попросил назвать личные данные и реквизиты счета. Как только секретная информация была получена, мошенник перестал отвечать на звонки, а со счета потерпевшей было списано 420 тысяч рублей.

В городском отделе полиции №9 возбуждено уголовное дело по статье 159 части 3 УК России – мошенничество.

В настоящее время осуществляются оперативные мероприятия по установлению лиц, причастных к совершению данного преступления. В рамках данной работы направлены запросы в банковскую организацию и сотовую компанию.

Сотрудники полиции еще раз напоминают гражданам, что ни в коем случае нельзя сообщать секретную информацию по личным банковским счетам неизвестным лицам. Также нельзя совершать никакие операции в банкомате по просьбе третьих лиц, разглашать сведения об остатке на банковской карте.

По всем подобным ситуациям незамедлительно звонить по телефону: «02».

Фото: иллюстрация


Источник: ИА "Город55"

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