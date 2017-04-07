Омичка лишилась почти полумиллиона рублей, ответив на смс

Женщина сообщила, что на мобильный телефон пришло смс-сообщение о том, что с ее счета списано 48 тысяч рублей. Попробовав самостоятельно разобраться с данной ситуацией, она позвонила по указанному в сообщении номеру телефона. Ответивший ей сотрудник финансовой организации попросил назвать личные данные и реквизиты счета. Как только секретная информация была получена, мошенник перестал отвечать на звонки, а со счета потерпевшей было списано 420 тысяч рублей.