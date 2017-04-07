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Омичи заплатили 40 млрд налогов – на 12,8 млрд больше, чем обычно

7 апреля 2017, 09:46
За три месяца текущего года.

В Управлении ФНС России по Омской области подвели итоги налоговых отчислений, поступивших от омских налогоплательщиков, за I квартал 2017 года.

Так, по данным пресс-службы профильного ведомства, за три месяца 2017 года увеличился объем налоговых поступлений на 47,4 процентов.

В консолидированный бюджет от омичей поступило 39,8 миллиардов рублей налогов и сборов, которые администрируются налоговой службой – это на 47,7% больше (или на 12,8 миллиардов рублей), чем за аналогичный период прошлого года. В том числе в федеральный бюджет поступления выросли в 2 раза (на 7,9 миллиардов рублей) и составили 15,8 миллиардов рублей.

Увеличению поступлений от налогов и сборов способствует положительная динамика по всем основным доходным источникам, - отмечают в ведомстве. Например, поступления от акцизов на подакцизные товары возросли в 1,9 раза; по налогу на прибыль на 62,5%, налогу налогу на добычу полезных ископаемых на 55,5%, транспортному налогу на 32,2%, налогу на добавленную стоимость на 28,3%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 7,8%, налогу на доходы физических лиц на 4,6%, налогу на имущество на 3,2%. Общий прирост по данным налогам составил 12,8 миллиардов рублей.

По итогам прошедшего месяца (март 2017 года) в консолидированный бюджет России поступило 15,8 миллиардов рублей рублей налогов (на 32,4% выше уровня прошлого года или на 3,9 млрд рублей), в том числе в федеральный бюджет – 5,5 миллиардов рублей, рост в 1,9 раза или на 2,6 миллиардов рублей.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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