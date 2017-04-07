Омичи заплатили 40 млрд налогов – на 12,8 млрд больше, чем обычно

Увеличению поступлений от налогов и сборов способствует положительная динамика по всем основным доходным источникам, - отмечают в ведомстве. Например, поступления от акцизов на подакцизные товары возросли в 1,9 раза; по налогу на прибыль на 62,5%, налогу налогу на добычу полезных ископаемых на 55,5%, транспортному налогу на 32,2%, налогу на добавленную стоимость на 28,3%, налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, на 7,8%, налогу на доходы физических лиц на 4,6%, налогу на имущество на 3,2%. Общий прирост по данным налогам составил 12,8 миллиардов рублей.