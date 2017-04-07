На Полиоме снижают объем газов на факелах, нагрузка на экологию меньше

Позднее на заводе планируют монтировать дополнительную установку компримирования – для сбора отходящих легких газов и перенаправления их в сырьевой парк (для последующего повторного вовлечения в процесс переработки). Это значит, что количество газов, сбрасываемых на факел, снизится еще на 50-60% от уже достигнутого объема. В перспективе завод может перейти на «практически полностью безотходный цикл производства», сообщают в департаменте по связям с общественностью ГК «Титан». Ввод установки в эксплуатацию назначен на четвертый квартал 2017 года.