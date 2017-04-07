На Полиоме снижают объем газов на факелах, нагрузка на экологию меньше

В редакцию информационного агентства «Gorod55» продолжают поступать заявления и комментарии омских предприятий, расположенных в северном промышленном узле. Напомним, в связи с выбросом в атмосферу этилмеркаптана, на данных предприятиях ведутся проверки Росприродназдора и Минприроды.
Сегодня, 7 апреля, Gorod55.ru получил сообщение от пресс-службы ГК «Титан» о снижении экологической нагрузки на заводе «Полиом». К таким выводам пришли эксперты, проанализировав результаты работы установки осушки отходящих газов за первый квартал 2017 года.
Требованиями промбезопасности предусмотрена утилизация инертных газов, образующихся на разных стадиях производственного процесса, на факеле. Установка осушки из Италии – компактная, блочного типа – смонтирована в цехе производства полипропилена и введена в эксплуатацию в октябре 2016 года. С ее помощью на предприятии осушают образующиеся газы и возвращают их в технологический процесс.
С начала 2017 года количество газов, направляемых на утилизацию, значительно снизилось: на производство ежемесячно возвращается свыше 70% пропиленсодержащего газа. С помощью установки планируется вполовину снизить количество утилизируемых газов, возвращая при этом в процесс полимеризации около 300 кг пропилена в час.
Позднее на заводе планируют монтировать дополнительную установку компримирования – для сбора отходящих легких газов и перенаправления их в сырьевой парк (для последующего повторного вовлечения в процесс переработки). Это значит, что количество газов, сбрасываемых на факел, снизится еще на 50-60% от уже достигнутого объема. В перспективе завод может перейти на «практически полностью безотходный цикл производства», сообщают в департаменте по связям с общественностью ГК «Титан». Ввод установки в эксплуатацию назначен на четвертый квартал 2017 года.
Напомним, ранее на ряде омских предприятий, в число которых попал и ООО «Полиом», велись проверки, инициированные в связи с повышенным содержанием этилмеркаптана в атмосферном воздухе (в концентрации 0,0203 мг/кубометр). В то же время департамент по связям с общественностью ГК «Титан» сообщил Gorod55.ru, что «согласно Технологическим регламентам производств, этилмеркаптан, обнаруженный в атмосфере города в высокой концентрации, в производственном процессе ПАО «Омский каучук» и ООО «Полиом» (совместное предприятие ГК «Титан», СИБУРа и «Газпром нефти») не используется».
Позднее появилась информация о проверках федерального Росприроднадзора на предприятиях, расположенных в Советском округе Омска. По словам Михаила Оводкова, начальника Управления государственного надзора в области использования и охраны водных объектов, атмосферного воздуха и земельного надзора, в число заводов, где ведутся проверки, «вошли ПАО «Омский каучук», ООО «НИПТ», Омский НПЗ, омский завод полипропилена «Полиом» и городские ТЭЦ». Информации по итогам проверок пока нет.
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Источник: ИА "Город55"