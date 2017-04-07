Лобовой удар на трассе Тюмень-Омск: водитель погиб на месте

Сегодня в пятом часу утра на трассе Тюмень-Омск произошло смертельная авария, в результате которой водитель иномарки скончался на месте, его пассажир доставлен в больницу с травмами. Погибшим оказался житель Омской области, сообщает пресс-служба Управления ГИБДД по Тюменской области.
Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинпекции предварительно установили: 56-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, житель Омской области, при движении их Тюмени в сторону Омска, не обеспечив контроль над ситуацией на дороге, вылетел на полосу, предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом. Возможно, на аварийную ситуацию повлияло то, что водитель заснул за рулем.
Итог ДТП: от полученных травм на месте происшествия скончался водитель иномарки, его сын-пассажир, мужчина 33-х лет, доставлен в больницу с травмами головы, позвоночника и переломом лодыжки.
МАЗ после удара с иномаркой съехал в кювет, водитель грузовика не пострадал.
Фото: gibdd.ru/r/72
Источник: ИА «Город55»