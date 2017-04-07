Лобовой удар на трассе Тюмень-Омск: водитель погиб на месте



Прибывшие на место происшествия сотрудники Госавтоинпекции предварительно установили: 56-летний водитель легкового автомобиля Hyundai Solaris, житель Омской области, при движении их Тюмени в сторону Омска, не обеспечив контроль над ситуацией на дороге, вылетел на полосу, предназначенную для встречного транспорта, где произошло столкновение с грузовым автомобилем МАЗ с полуприцепом. Возможно, на аварийную ситуацию повлияло то, что водитель заснул за рулем.