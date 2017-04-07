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Грузовик сбил омича, переходившего дорогу в неустановленном месте

7 апреля 2017, 12:21
Мужчина госпитализирован.

Накануне вечером в Кировском округе Омска на улице 2-я Солнечная произошло ДТП с участием пешехода.

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что мужчина 1989 года рождения, управлявший грузовиком Mazda Titan, направлялся по улице 2-я Солнечная в сторону улицы Волгоградская. В районе дома №50 водитель допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП пешеход, мужчина 1976 года рождения, был доставлен госпитализирован.

В ходе дальнейшей проверки будут установлены окончательные причины и обстоятельства случившегося происшествия.

Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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