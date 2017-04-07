Грузовик сбил омича, переходившего дорогу в неустановленном месте

Как сообщили редакции портала Gorod55.ru в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Омской области, предварительно установлено, что мужчина 1989 года рождения, управлявший грузовиком Mazda Titan, направлялся по улице 2-я Солнечная в сторону улицы Волгоградская. В районе дома №50 водитель допустил наезд на пешехода, который пересекал проезжую часть в неустановленном месте.