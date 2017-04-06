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В Омске перевозчикам, нарушающим закон, грозят штрафы до 300 тысяч

6 апреля 2017, 11:57
Ужесточение наказания.

В Омске планируется ужесточить наказания перевозчикам-нелегалам, нарушающим действующее законодательство и привлекаемым к ответственности по ст. 11.33 КоАП РФ «Нарушение порядка использования автобуса, трамвая или троллейбуса».

Соответствующее решение, оформленное как обращение, подготовил департамент транспорта и направил в Управление ГАДН по Омской области, сообщает пресс-служба омской мэрии.

Отмечается, что несмотря на ежедневно проводимые с декабря 2016 года совместно с ГИБДД и УГАДН рейды, на городских магистралях все равно продолжают осуществлять деятельность перевозчики-нелегалы либо вовсе без обязательных карт маршрутов, либо с недействительными картами.

Так, по данным профильного ведомства, в январе-апреле текущего года составлено около 300 протоколов на нарушителей.

В связи с этим, ужесточение наказания в данном случае вполне объяснимо, тем более, как рассказали в дептрансе, выносить максимальные наказания позволяет закон.

Согласно статье 11.33 пункта 4. КоАП России за использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным, следует наказание в виде наложения административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 30 тысяч рублей; на юридических лиц - 300 тысяч рублей.


Фото: иллюстрация

Источник: ИА "Город55"

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