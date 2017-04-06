В Омске перевозчикам, нарушающим закон, грозят штрафы до 300 тысяч

Согласно статье 11.33 пункта 4. КоАП России за использование для осуществления регулярных перевозок пассажиров автобуса, трамвая или троллейбуса при отсутствии карты маршрута регулярных перевозок в случае, если наличие такой карты является обязательным, следует наказание в виде наложения административного штрафа на водителя в размере 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 30 тысяч рублей; на юридических лиц - 300 тысяч рублей.