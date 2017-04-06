В Омске интима нет

Накануне, 5 апреля, представители регионального УФАС России в Омске рассказали о соблюдении закона «О рекламе» и деятельности ведомства в этой сфере.
В штате регионального УФАС 38 человек, в отделе контроля рекламы - лишь четыре человека. За 2016 год поступило и рассмотрено 181 заявление, также проведены две проверки, одна плановая, другая внеплановая. В целом, внеплановые проверки крайне редки: в России введен мораторий в части проверок субъектов малого и среднего предпринимательства, а именно они и представляют основной источник рекламы в городе. Тем не менее, к административной ответственности за нарушение закона «О рекламе» регулярно привлекаются как должностные лица, так и юрлица. Штрафы могут достигать 500 тысяч рублей.
Среди нарушений в рекламной сфере, которые выявляют специалисты УФАС, можно назвать четыре лидирующие позиции. Это несанкционированная реклама, приходящая абонентам в виде смс и сообщений на электронную почту, также недостоверная реклама, реклама медицинских услуг, а также реклама дистанционной продажи товаров.
Во время пресс-конференции разговор коснулся ситуации с рекламой интим-салонов в Омске.
«Безусловно, мы их видим. Это и «Сакура», и «Седьмое небо» и другие… Мы видим эту рекламу. Все говорят, что это реклама интим-салонов. Вот если вы прочитаете, там об этом не написано. Если посмотрите закон о рекламе - он тоже не запрещает рекламу таких хозяйствующих субъектов», комментирует Тамара Шмакова, заместитель руководителя УФАС по Омской области.
По ее словам, рассматривая такую рекламу, специалисты должны доказать, что она непристойна, либо нарушает чьи-то чувства:
«В данном случае на ней просто находится текст «Мужской салон такой-то». Мы обращались в правоохранительные органы, учитывая, что не обладаем полномочиями по проведению оперативно-разыскных мероприятий, проведению соответствующих контрольных закупок и так далее. Мы обращались с просьбой, чтобы они проверили деятельность таких рекламодателей, но информация о том, что там находятся именно интим-салоны, к нам не поступала. Соответственно, оснований привлекать их к ответственности, выдавать им предписания о демонтаже их рекламы у нас тоже нет. Очень спорные моменты», говорит Шмакова.
Ссылаясь на жизненный и профессиональный опыт, она считает, что «это реклама интим-салона», при этом тут же уточняет: «Не факт, что он там есть. Может, и есть, а может, и нет».
«Да, на некоторых щитах «Сакуры» - ветка сакуры, на некоторых - изображение красивой девушки, но ничего фривольного или недостойного в изображении мы не усматриваем. Сообщений от граждан, что они считают рекламу фривольной, нам тоже не поступало. Исходить только из наших умозаключений, к сожалению, мы не можем. Судом признается только документальное доказательство. Запрета на рекламу красивого тела нет», заключает Тамара Шмакова.
Есть и другая категория рекламы - это фитнес-услуги, услуги медицинских центров и так далее, - где также используются образы девушек; иногда полуобнаженных.
"Это всегда оценочная категория. Кто-то воспринимает рекламу фитнеса, медицинских услуг с изображением девушек совершенно нормально, не считая, что что-то нарушается. Для каких-то категорий населения эта реклама представляется фривольной. Мы всегда такое выносим на обсуждение общественного совета, экспертного совета по рекламе. Надо смотреть, что рекламируется. Например, как прорекламировать купальник, нижнее белье? Его надевают на модель. Всегда надо смотреть - а как она вообще выглядит со стороны, в какой позе и так далее...
Сказать, что нельзя показывать оголенные участки тела мужчин и женщин, не получится. Что нарушают фитнес-клубы, использующие в рекламе образы девушек в коротких топиках и шортах? Прямого запрета на такую рекламу нет"
"Здесь главное - не образ девушки, а образ спортивной девушки, это основное", отмечают в УФАС.
Фото: иллюстрация
Источник: ИА "Город55"