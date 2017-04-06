В Омске интима нет

«В данном случае на ней просто находится текст «Мужской салон такой-то». Мы обращались в правоохранительные органы, учитывая, что не обладаем полномочиями по проведению оперативно-разыскных мероприятий, проведению соответствующих контрольных закупок и так далее. Мы обращались с просьбой, чтобы они проверили деятельность таких рекламодателей, но информация о том, что там находятся именно интим-салоны, к нам не поступала. Соответственно, оснований привлекать их к ответственности, выдавать им предписания о демонтаже их рекламы у нас тоже нет. Очень спорные моменты», говорит Шмакова.