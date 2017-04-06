Омичам выплатят 102 миллиарда рублей в течение 2017 года

Эта цифра складывается из следующих: на выплату пенсий и федеральной социальной доплаты будут направлено 93,8 миллиардов рублей, на иные социальные выплаты (ЕДВ, ДЕМО) – 4,3 миллиардов рублей. Кроме этого, планируется перечислить на счета владельцев сертификатов на материнский капитал 4,4 миллиардов рублей.

Так, в январе текущего года все пенсионеры (как гражданские, так и военные) получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Получателями данной выплаты стали 583,6 тысяч – на эти цели потребовалось свыше 2,9 миллиардов рублей.