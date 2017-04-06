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Омичам выплатят 102 миллиарда рублей в течение 2017 года

6 апреля 2017, 17:17
В течение года.

По данным пресс-службы омского отделения ПФР, в текущем году омичи получат свыше 102,5 миллиардов рублей.

Эта цифра складывается из следующих: на выплату пенсий и федеральной социальной доплаты будут направлено 93,8 миллиардов рублей, на иные социальные выплаты (ЕДВ, ДЕМО) – 4,3 миллиардов рублей. Кроме этого, планируется перечислить на счета владельцев сертификатов на материнский капитал 4,4 миллиардов рублей.
Так, в январе текущего года все пенсионеры (как гражданские, так и военные) получили единовременную выплату в размере 5 тысяч рублей. Получателями данной выплаты стали 583,6 тысяч – на эти цели потребовалось свыше 2,9 миллиардов рублей.


Страховые пенсии.


На основании двойной индексацией страховых пенсий неработающим пенсионерам (1 февраля на 5,4% и 1 апреля на 0,38%) среднегодовой размер страховой пенсии по старости в Омском регионе равняется 12 тысяч 427 рублей, что составляет 151,2% к прожиточному минимуму пенсионера. С учетом единовременной выплаты в 5 тысяч рублей сумма пенсии выросла до 12 тысяч 844 рублей.


Социальные пенсии.


Кроме этого, отмечается, что пенсии по государственному пенсионному обеспечению, в том числе социальные, с 1 апреля повышены как работающим, так и неработающим пенсионерам на 1,5%.
В итоге среднегодовой размер социальной пенсии омичей составил 8 928 рублей (108,7% к прожиточному минимуму пенсионера), с учетом единовременной выплаты в 5 тыс. рублей - 9 345 рублей. Среднегодовой размер социальной пенсии детям-инвалидам и инвалидам с детства I группы увеличился до 13 843 рублей.


Не ниже прожиточного минимума.


Как и раньше, в 2017 году в России не будет пенсионеров с ежемесячным доходом ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе проживания, стоит отметить, что данный показатель составляет 8 тысяч 217 рублей. неработающие пенсионеры будут получать социальную доплату к пенсии до этого уровня. В Омском регионе такую доплату получают 73,7 тысяч получателей пенсий.


С 1 февраля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты, которую получают федеральные льготники (все категории инвалидов; участники Великой Отечественной войны и боевых действий, вдовы участников Великой Отечественной войны; граждане, пострадавшие от радиации) были проиндексированы на 5,4%.

Фото: иллюстрация

Источник: ИА «Город55»

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