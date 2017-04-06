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Омич Шлеменко сразится с габаритным экс-чемпионом Bellator из США

6 апреля 2017, 20:05
Названа дата поединка.

Омский боец Александр Шлеменко проведет ближайший бой 1 июня в Санкт-Петербурге на турнире M-1 Challenge 79. На своей странице в социальной сети спортсмен сообщил, что его соперником станет американец Брендон Хэлси.

Именно американский боец нанес Шлеменко последнее поражение в карьере, отобрав у омского спортсмена титул чемпиона Bellator в среднем весе. Тот поединок состоялся 26 сентября 2014 года, тогда Брендон Хэлси победил технической сдачей с помощью удушения в первом раунде.

Александр Шлеменко о прошлом поединке с американцем, заявил, что проиграл тогда самому себе, допустив ошибки, которые привели к поражению. Омский спортсмен отметил, что с удовольствием проведет бой-реванш.

В качестве сильных сторон Хэлси омский боец отметил тот факт, что американец является тяжелым и здоровым. Кроме того, по словам Шлеменко, характерной чертой Брендона является недооценка, которой он пользуется.



Фото: иллюстрация


Источник: ИА «Город55»

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