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Лобовое столкновение грузовиков на Южном обходе Омска, вызвана скорая

6 апреля 2017, 07:29
Не справился с управлением…

Информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Федоровка-Александровка поступила в дежурную часть полиции 5 апреля около 18 часов. К месту ДТП была направлена оперативная группа, вызвана бригада медиков.

На месте происшествия предварительно установлено: 46-летний водитель большегруза Freightliner при движении по Южному обходу в районе 7-го километра не справился с управлением, после чего его автомобиль сместился на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком ГАЗ-3737.

Третий участник ДТП – водитель большегрузного автомобиля Iveco – ехал за Freightliner в попутном направлении. Iveco врезался в Freightliner из-за несоблюдения безопасной дистанции.

Медицинская помощь потребовалась водителю а/м ГАЗ-3737. Признаков опьянения у трех водителей не обнаружено. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.



Источник: ИА «Город55»

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