Лобовое столкновение грузовиков на Южном обходе Омска, вызвана скорая

На месте происшествия предварительно установлено: 46-летний водитель большегруза Freightliner при движении по Южному обходу в районе 7-го километра не справился с управлением, после чего его автомобиль сместился на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком ГАЗ-3737.