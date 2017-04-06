Лобовое столкновение грузовиков на Южном обходе Омска, вызвана скорая

Информация о дорожно-транспортном происшествии на автодороге Федоровка-Александровка поступила в дежурную часть полиции 5 апреля около 18 часов. К месту ДТП была направлена оперативная группа, вызвана бригада медиков.
На месте происшествия предварительно установлено: 46-летний водитель большегруза Freightliner при движении по Южному обходу в районе 7-го километра не справился с управлением, после чего его автомобиль сместился на полосу встречного движения. Там произошло столкновение с грузовиком ГАЗ-3737.
Третий участник ДТП – водитель большегрузного автомобиля Iveco – ехал за Freightliner в попутном направлении. Iveco врезался в Freightliner из-за несоблюдения безопасной дистанции.
Медицинская помощь потребовалась водителю а/м ГАЗ-3737. Признаков опьянения у трех водителей не обнаружено. Проводится проверка, сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Омской области.
Источник: ИА «Город55»