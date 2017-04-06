Из-за рекламного плаката омской турфирме грозит штраф в полмиллиона

Накануне, 5 апреля, представители регионального УФАС России в Омске рассказали о соблюдении закона «О рекламе». В частности, разговор коснулся ситуации с использованием образа «Родина-мать зовет!» в рекламе одной из омских турфирм.
Напомним, дело в отношении ООО Турфирма «Артем» возбуждено 30 марта этого года, по признакам нарушения закона «О рекламе» - недостоверная реклама, использование непристойных и оскорбительные образов. На рекламном плакате турфирмы содержится изображение женщины с загранпаспортом и в солнцезащитных очках, схожее с образом Родины-матери с плаката времен Великой Отечественной войны.
В УФАС считают, что «такого быть не должно», и подобное рекламирование услуг может принизить значимость исторического события, став оскорбительным для ветеранов ВОВ и, в целом, по отношению к памяти участников ВОВ. Рассмотрение дела назначено на 19 апреля:
- Есть у нас какие-то определенные понятия, критерии моральные, но о Победе вспоминаем почему-то исключительно в рамках празднования 9 мая. В рекламе они [турфирма - прим. ред.] использовали образ Родины-матери, изображенный на плакате художника Ираклия Тоидзе. Они его несколько «подрехтовали», мягко говоря. Очень неприятная ситуация, - говорит Тамара Шмакова, замруководителя УФАС по Омской области.
«Аналогичные дела с использованием данного плаката у нас уже были, году в 2006. Мы уже списали те архивы - храним дела по пять лет - но то дело помним. Были дела, связанные с рекламой пластиковых окон, там где использовался образ Солдата времен Великой Отечественной войны. На самом деле не так часто рекламодатели и рекламораспространители злоупотребляют таким оформлением. Мы такое, безусловно, пресекаем, лиц привлекаем к административной ответственности», заключает Шмакова.
По словам Шмаковой, штрафы для должностных лиц при подобном нарушении составляют от 4 до 20 тысяч рублей, для юридических - от 100 до 500 тысяч рублей. Причем штраф юридическому лицу не освобождает должностное лицо от ответственности.
Фото: Андрей Кутузов
Источник: ИА "Город55"