Из-за рекламного плаката омской турфирме грозит штраф в полмиллиона

«Аналогичные дела с использованием данного плаката у нас уже были, году в 2006. Мы уже списали те архивы - храним дела по пять лет - но то дело помним. Были дела, связанные с рекламой пластиковых окон, там где использовался образ Солдата времен Великой Отечественной войны. На самом деле не так часто рекламодатели и рекламораспространители злоупотребляют таким оформлением. Мы такое, безусловно, пресекаем, лиц привлекаем к административной ответственности», заключает Шмакова.