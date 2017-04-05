В Омский регион возвращаются жители теплых краев

Жители различных районов области еще две недели назад начали наблюдать массовый прилет пернатых.
Как сообщили информационному агентству «Город55» жители Колосовского района, первые перелетные птицы, а именно гуси и лебеди появились еще в середине марта. Кстати, стоит отметить, что Колосовка ежегодно становится для перелетных птиц «излюбленным местом жительства» - на многочисленных водных объектах района гнездятся гуси, лебеди и другие пернатые.
По данным регионального минприроды и по наблюдениям охотоведов, прилет грачей зафиксирован 14 марта – они появились в Исилькульском районе, 15 марта – в Колосовском районе, 18 марта – в Москаленском и Оконешниковском районах.
Также отмечается, что приблизительно в это же время в регион вернулись лебеди, которых первыми увидели жители Азовского и Исилькульского районов.
В конце марта в Саргатском районе появились чайки, днями позже они прилетели в Нововаршавский район.
На сегодняшний день по всему региону наблюдается массовый прилет грачей, лебедей, гусей и чаек.
Однако, специалисты обращаются ко всем жителям области поддержать птиц, которые именно сейчас нуждаются в помощи, так как снега еще довольно много, в силу этого найти пропитание очень сложно.
Следующими в регион ожидаются жаворонки и утки.
Верхнее фото: иллюстрация
Фото в тексте: mpr.omskportal.ru
Источник: ИА «Город55»