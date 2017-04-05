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В Омский регион возвращаются жители теплых краев

5 апреля 2017, 15:16
Нуждаются в помощи.

Жители различных районов области еще две недели назад начали наблюдать массовый прилет пернатых.

Как сообщили информационному агентству «Город55» жители Колосовского района, первые перелетные птицы, а именно гуси и лебеди появились еще в середине марта. Кстати, стоит отметить, что Колосовка ежегодно становится для перелетных птиц «излюбленным местом жительства» - на многочисленных водных объектах района гнездятся гуси, лебеди и другие пернатые.

По данным регионального минприроды и по наблюдениям охотоведов, прилет грачей зафиксирован 14 марта – они появились в Исилькульском районе, 15 марта – в Колосовском районе, 18 марта – в Москаленском и Оконешниковском районах.

Также отмечается, что приблизительно в это же время в регион вернулись лебеди, которых первыми увидели жители Азовского и Исилькульского районов.

В конце марта в Саргатском районе появились чайки, днями позже они прилетели в Нововаршавский район.

На сегодняшний день по всему региону наблюдается массовый прилет грачей, лебедей, гусей и чаек.



Однако, специалисты обращаются ко всем жителям области поддержать птиц, которые именно сейчас нуждаются в помощи, так как снега еще довольно много, в силу этого найти пропитание очень сложно.

Следующими в регион ожидаются жаворонки и утки.


Верхнее фото: иллюстрация

Фото в тексте: mpr.omskportal.ru

Источник: ИА «Город55»

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