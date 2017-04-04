Омичей ждут скидки от Уральских авиалиний на полеты в Москву

Авиакомпания «Уральские авиалинии» поощряет своих постоянных пассажиров и дарит скидку до 10% на полеты из Омска в Москву и обратно.
Специальная цена доступна только для авторизовавшихся участников программы лояльности «Крылья». Совершить полет в рамках акции можно до 20 мая 2017 года, купить билет возможно до 17 апреля.
Новые клиенты программы «Крылья» дополнительно к скидке получат на счет 500 бонусов, которые можно сразу же потратить при оформлении билета на сайте авиакомпании.
Помимо регулярных акций на полеты в рамках программы «Крылья» доступны специальные предложения от партнеров программы (отели, аренда авто, такси и прочее), а также дополнительные услуги авиакомпании – за все это тоже начисляются бонусы.
Участники программы расплачиваются бонусами сразу, теперь не нужно ничего копить. Один бонус «Крылья» равен 1 рублю РФ, включая группу тарифов «Промо».
Если вы все ещё не присоединились к программе «Крылья», то вы можете зарегистрироваться на
Справка
Авиакомпания «Уральские авиалинии» входит в ТОП ведущих российских авиакомпаний по объему перевозок за январь 2017 г. По итогам 2016 года услугами авиакомпании воспользовались 6,4 миллионов пассажиров, география полетов насчитывает более 200 направлений. Парк воздушных судов «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 39 авиалайнеров (21 А320, 11 А321 и 7 А319).
* ОАО АК «Уральские авиалинии». Лицензия на осуществление деятельности по перевозкам воздушным транспортом пассажиров № ПП 0068 от 23.11.12 г. (бессрочная).
Источник: ИА «Город55»
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