Огромное небесное тело над Омском: газ, пыль и светлый туман

В этом апреле к Земле максимально приблизится небесное тело – комета 41Р/ Туттля-Джакобини-Кресака. Комета приблизится к Земле очень близко - на расстояние в 21 миллион километров. В прошлом году минимальное расстояние между нашей планетой и кометой составило 653 километра.
Перигелий, или кратчайшее расстояние от Солнца, комета пройдет 13 апреля - в этот момент ее яркость и размеры «хвоста» достигнут максимума. Как и многие кометы, она состоит из ядра (смесь льдов с вкраплением метеорного вещества), комы (светлая туманная оболочка из газа и пыли) и хвоста (слабая светящаяся полоса газа). Ее относят к семейству Юпитера; полный оборот вокруг Солнца она совершает за 5,41 лет, сообщает пресс-служба Московского планетария.
Комету Туттля-Джакобини-Кресака открыли в 1858 году, потом «переоткрыли» еще дважды, в 1907 и 1951 годах - именно тем, кто открывал ее, она обязана своим непростым именем.
30 марта комета перешла в созвездие Дракона и была видна в течение всей ночи в околозенитной части неба. По прогнозам, в ближайшее время блеск ракеты будет расти, что позволит увидеть ее в бинокль - при ясной погоде и темном небе. В отдельные годы - например, в 1973 - она доступна для наблюдения невооруженным глазом. Астрономы предполагают, что в этот раз она тоже «должна быть довольно яркой».
Портал Gorod55.ru обратился к руководителю Омского планетария Владимиру Крупко с вопросом, смогут ли омичи наблюдать необычное небесное явление:
«В Омске увидеть ее будет чрезвычайно сложно, буквально на пределе зрения. Проще, конечно, в телескоп. Мне вчера звонили коллеги из Новосибирска, они собирали экспедицию, искали комету – глазом найти не смогли, смотрели в телескоп – с трудом, но нашли.
Если нужно знать, в каком направлении смотреть, иметь телескоп, смотреть при идеальной видимости», заключает Крупко. По мнению специалистов Омского планетария, только при соблюдении всех перечисленных условий, можно будет наблюдать ход кометы над нашим городом.
Источник: ИА "Город55"