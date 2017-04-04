Огромное небесное тело над Омском: газ, пыль и светлый туман

30 марта комета перешла в созвездие Дракона и была видна в течение всей ночи в околозенитной части неба. По прогнозам, в ближайшее время блеск ракеты будет расти, что позволит увидеть ее в бинокль - при ясной погоде и темном небе. В отдельные годы - например, в 1973 - она доступна для наблюдения невооруженным глазом. Астрономы предполагают, что в этот раз она тоже «должна быть довольно яркой».



Портал Gorod55.ru обратился к руководителю Омского планетария Владимиру Крупко с вопросом, смогут ли омичи наблюдать необычное небесное явление: