Незаконная вырубка деревьев в Омске, возбуждено 2 уголовных дела

Прокуратурой Советского округа города Омска возбуждено два уголовных дела по факту
В настоящее время надзорный орган провел проверку самовольного сноса деревьев, а именно кленов и тополей, вблизи дома №43 по улице Химиков и дома №15 по улице Нефтезаводской.
В ходе проверки установлено: без разрешительных документов неизвестными лицами проведена вырубка трех кленов яснолистных на улице Химиков – ущерб составил 79 тысяч рублей. Причиненный ущерб от сноса шести бальзамических тополей по улице Нефтезаводской составил 158 тысяч рублей.
Отмечается, что материалы проверки прокурор округа направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.
Также известно, что по данным фактам возбуждены 2 уголовных дела: статья 260 часть 2 и статья 260 часть 3 Уголовного кодекса России – незаконная рубка лесных насаждений в крупном и особо крупном размере. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.
Фото: 55.мвд.рф
Источник: ИА "Город55"