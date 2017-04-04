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Незаконная вырубка деревьев в Омске, возбуждено 2 уголовных дела

4 апреля 2017, 16:50
Грозит 7 лет.

Прокуратурой Советского округа города Омска возбуждено два уголовных дела по факту незаконной вырубки деревьев на улицах Нефтезаводская и Химиков, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

В настоящее время надзорный орган провел проверку самовольного сноса деревьев, а именно кленов и тополей, вблизи дома №43 по улице Химиков и дома №15 по улице Нефтезаводской.

В ходе проверки установлено: без разрешительных документов неизвестными лицами проведена вырубка трех кленов яснолистных на улице Химиков – ущерб составил 79 тысяч рублей. Причиненный ущерб от сноса шести бальзамических тополей по улице Нефтезаводской составил 158 тысяч рублей.

Отмечается, что материалы проверки прокурор округа направил в следственные органы для решения вопроса об уголовном преследовании.



Также известно, что по данным фактам возбуждены 2 уголовных дела: статья 260 часть 2 и статья 260 часть 3 Уголовного кодекса России – незаконная рубка лесных насаждений в крупном и особо крупном размере. Максимальное наказание – 7 лет лишения свободы.

Фото: 55.мвд.рф


Источник: ИА "Город55"

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