Атаку призраков в музее Омска изучают участники Битвы экстрасенсов

- Вот именно на этом месте как будто центр капища. Здесь воронка. Только зашёл - холод, как будто я зашёл в холодную камеру. Хотя здесь кондиционеры не работают, я так понимаю. Вообще, конечно, я хожу с таким ощущением, что спустился в подземелье. Энергии много параллельного мира, не этого, - добавил экстрасенс.