Атаку призраков в музее Омска изучают участники Битвы экстрасенсов

Паранормальную активность, зафиксированную в Омском краеведческом музее камерами наблюдения, изучил финалист «Битвы экстрасенсов» Анатолий Леденёв. Первое сообщение о появлении светящихся объектов появилось 23 декабря прошлого года, и с тех пор логичное объяснение феномену пока не найдено.
Побывав в зале, где была замечена необъяснимая активность, Леденёв отметил:
- Вот именно на этом месте как будто центр капища. Здесь воронка. Только зашёл - холод, как будто я зашёл в холодную камеру. Хотя здесь кондиционеры не работают, я так понимаю. Вообще, конечно, я хожу с таким ощущением, что спустился в подземелье. Энергии много параллельного мира, не этого, - добавил экстрасенс.
Напомним, ранее, после закрытия музея в 18 часов, когда погасили свет и закрыли зал, камеры
Как сообщает "
- Это души, даже можете не сомневаться.
В самом музее в мистику не верят, но признают, что не всегда могут найти объяснение происходящим явлениям. Портал Gorod55.ru обратился за комментарием к Наталье Карбышевой, заместителю директора Омского краеведческого музея:
«Мы не верим в сверхъестественные объяснения, и нам сложно комментировать эти явления. У нас ничего не падает, не летает, нас никто не обижает. Возможно, это физическое явление, но в помещении нет ни окон, ничего, что так пропускало бы свет», отмечает Карбышева. О визите экстрасенсов она говорит с улыбкой:
«Спектакль был еще тот! Сотрудники музея два часа находились под воздействием визита. Но, как любой обыватель, посмотрели, поулыбались».
«Днем не происходит ничего. Да, ночью мы наблюдаем некую активность, например, летающие световые сферы, которые фиксируют камеры видеонаблюдения. При этом все экспонаты на месте, ничего не летает. Мы как научные сотрудники не можем принять такую сверхъестественную версию.
В Тюмени и в Томске музеи соблюдают определенные ритуалы при обращении с древними капищами: «кормят», смазывая жиром. Да, мы этого не делаем. Верить или не верить экстрасенсам, знают они или не знают, лучше спросить не у нас, а у Башарова», заключает Карбышева.
Как ранее сообщал портал Gorod55.ru, в музее представлено множество старинных вещей, наделенных особой энергетикой – это экспонаты, относящиеся к древним религиозным культам. Впрочем, концепция «ночная загадка в музее» известна давно. В фильме «Ночь в музее», снятом в 2006 году режиссером Шоном Леви, с наступлением темноты «все оживает». Напомним, во второй серии, экранизации 2009 года, пока в музее продолжаются сражения времен гражданской войны и древние люди добывают огонь, по ночным коридорам здания бегает скелет динозавра.
Фото: скрин с видео
Источник: ИА "Город55"