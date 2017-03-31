После ураганного ветра омичей ожидают морозы до -19

Омская область находится во власти серии циклонов. Именно из-за них, как сообщает ФГБУ «Обь-Иртышское УГМС», в регионе наблюдается весьма неустойчивая погода с ветром, снегом, гололедом и существенными колебаниями температуры.
Сильный ветер до 27 м/с, о котором ранее предупреждало МЧС со ссылкой на синоптиков, наблюдался в области 30 марта днем и 31-го – ночью. Самый сильный ветер с порывами до 24 м/с наблюдался накануне вечером в Павлоградском и Одесском районах. В Шербакуле, Русской Поляне, Черлаке, Полтавке скорость ветра была чуть меньше: от 21 до 23 м/с. В Омске максимальная скорость была на уровне 19 м/с.
Кроме ветра циклоны принесли в наш регион дождь и снег. На дорогах наблюдается гололедица. Сегодня, начиная с обеда, в Омске наблюдается снег с метелью, видимость снижена.
Апрель
Второй месяц весны омичей теплом также не порадует. С 1 по 5 апреля погода будет прохладной. В субботу ожидаются осадки и снова сильный ветер до 21 м/с. Температура ночью -5…-10, в юго-восточных районах до 0 градусов, днем 0…-5.
В воскресенье, 2 апреля, наступит пик весеннего холода. Температура воздуха понизится ночью до -6…-11, при прояснении до -16 градусов, днем будет -1…-6 градусов.
Тепло вернется в Омскую область только 6 апреля, ожидается повышение температуры воздуха.