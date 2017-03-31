После ураганного ветра омичей ожидают морозы до -19

Сильный ветер до 27 м/с, о котором ранее предупреждало МЧС со ссылкой на синоптиков, наблюдался в области 30 марта днем и 31-го – ночью. Самый сильный ветер с порывами до 24 м/с наблюдался накануне вечером в Павлоградском и Одесском районах. В Шербакуле, Русской Поляне, Черлаке, Полтавке скорость ветра была чуть меньше: от 21 до 23 м/с. В Омске максимальная скорость была на уровне 19 м/с.



Кроме ветра циклоны принесли в наш регион дождь и снег. На дорогах наблюдается гололедица. Сегодня, начиная с обеда, в Омске наблюдается снег с метелью, видимость снижена.