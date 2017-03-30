Тройное ДТП на встречной полосе под Омском, автоледи госпитализирована

На месте инспекторы предварительно установили: 25-летняя женщина, управляя автомобилем ВАЗ-2115, при движении по автодороге Пикетное-Москаленки, при выезде на федеральную трассу, в районе 791 километра, при повороте налево не предоставила преимущественное положение Toyota Camry, под управлением 47-летнего мужчины, который двигался во встречном направлении, и допустила столкновение с ним. От удара с ВАЗом Toyota Camry откинуло на автомобиль ИЖ-27176, который стоял на обочине (в салоне находился 57-летний водитель). Итог ДТП: женщина-водитель доставлена в городское медицинское учреждение, мужчины-водители не пострадали. По факту ДТП назначена и проводится проверка».