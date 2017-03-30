Геодезист, упавший с 5-метровой высоты в Светлом, требует 2 млн рублей

Несчастный случай произошел в декабре 2015 года при строительстве культурно-досугового центра военного городка №35 поселка Светлый. Геодезист – специалист производственного отдела ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России», приехавший на место стройки проверять качество выполненных работ, упал с 5-метровой высоты, получив при этом телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.