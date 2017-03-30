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Геодезист, упавший с 5-метровой высоты в Светлом, требует 2 млн рублей

30 марта 2017, 13:01
Дело передано в суд.

Несчастный случай произошел в декабре 2015 года при строительстве культурно-досугового центра военного городка №35 поселка Светлый. Геодезист – специалист производственного отдела ФГУП «ГУССТ № 9 при Спецстрое России», приехавший на место стройки проверять качество выполненных работ, упал с 5-метровой высоты, получив при этом телесные повреждения, повлекшие тяжкий вред здоровью.

В отношении заместителя директора по строительству ООО «ЭнергоМонтаж» было возбуждено уголовное дело по статье 216 части 1 Уголовного кодекса России – нарушение правил безопасности при ведении иных работ, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

В ходе проведения следственных мероприятий и расследования уголовного дела, следователи предварительно устанавливали, что падение геодезиста связано с нарушением требований охраны труда: замдиректор по строительству не проконтролировал надлежащую установку тур-вышки и лестницы-стремянки.

Отмечается, что вину в совершении преступления замдиректор по строительству не признал.

Кроме этого, потерпевший заявил исковые требования на сумму около двух миллионов рублей в качестве возмещения причиненного морального вреда и материального ущерба.

По данным пресс-службы областной прокуратуры, в настоящее время прокурор Ленинского округа города Омска утвердил обвинительное заключение по данному уголовному делу, поэтому дело передано в суд. Санкция статьи – лишение свободы до 3-х лет.


Фото: иллюстрация

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