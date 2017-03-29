Омские маршрутки-такси будут штрафовать и арестовывать

Частные перевозчики, оставшиеся не у дел после того, как с 1 марта с улиц города ушли транспортные средства вместимостью до 15 мест, не торопятся покидать рынок транспортных услуг. Стало известно, что сейчас они меняют свою деятельность, переоборудовав ГАЗели под вид легкового такси.
Именно по этому поводу 28 марта состоялось заседание рабочей группы по борьбе с теневым бизнесом под руководством заместителя Председателя Правительства Омской области Игоря Бондарева. В частности, были рассмотрены участившиеся случаи переоборудования транспортных средств категории D (автобусы) в категорию В (легковое транспортное средство), сообщает Омская Губерния.
Опыт других регионов показывает, что в данных случаях в отношении перевозчиков необходимо применять эффективные методы административного воздействия, не исключая ареста самого транспортного средства.
В связи с этим, рабочая группа приняла решение в ближайшее время провести внеплановые проверки в этой области, а именно проверить тех перевозчиков, которые получили разрешение в сфере легкового такси. Кроме этого, в рамках таких внеплановых проверок есть возможность проверить фактическое прохождение медицинского осмотра водителя, а также порядок выпуска в линию такси и другие факторы.
Отмечается, в случае выявления каких-либо нарушений водители будут привлекаться к административной ответственности и наказаниям в виде штрафов, в отдельных случаях им грозит административный арест транспортного средства.
Как сообщили в ведомстве, сегодня региональным министерством промышленности выдано около 50 разрешений на осуществление деятельности такси.
Специалисты Управления Государственного автодорожного надзора по Омской области рассказали, что с 15 июля 2016 года по март текущего года в ходе проведения проверок регулярных пассажирских перевозок (394 рейда) проверено более 2 тысяч транспортных средств и выявлено более тысячи различных нарушений, таких как отсутствие карты маршрута, нарушение мест посадки и высадки пассажиров, хранение автомобилей в ночное время в неположенном месте и другие – составлено 452 протокола на сумму около 3,5 миллионов рублей.
По итогам заседания рабочей комиссии принято решение продолжить текущие проверки исполнения требований законодательства областных и городских перевозчиков, а штрафы, как и прежде, останутся действенной мерой привлечения нарушителей к ответственности.
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