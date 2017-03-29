Омские маршрутки-такси будут штрафовать и арестовывать

В связи с этим, рабочая группа приняла решение в ближайшее время провести внеплановые проверки в этой области, а именно проверить тех перевозчиков, которые получили разрешение в сфере легкового такси. Кроме этого, в рамках таких внеплановых проверок есть возможность проверить фактическое прохождение медицинского осмотра водителя, а также порядок выпуска в линию такси и другие факторы.