Автомобиль влетел в фонарный столб после столкновения на мосту в Омске



«Информация о ДТП поступила на пульт дежурных сегодня в 10:30. Предварительно установлено: водитель автомобиля Volkswagen Passat, мужчина 1997 года рождения, двигался со стороны улицы Заозерной в направлении Первомайского моста, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с попутным автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял водитель-мужчина 1987 года рождения. В результате удара автомобиль Daewoo Nexia отбросило вправо на столб освещения. Итог ДТП: водитель и пассажир-женщина 1962 года рождения автомобиля Daewoo Nexia доставлены в городское медицинское учреждение. По факту данного ДТП назначена и проводится проверка».