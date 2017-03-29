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Автомобиль влетел в фонарный столб после столкновения на мосту в Омске

29 марта 2017, 13:58
Сообщение очевидцев.

В социальных сетях появились фото с места дорожно-транспортного происшествия, которое случилось сегодня утром в районе моста у Телецентра. На фото видно, что транспортное средство врезалось в световую опору. Автомобиль имеет сильные повреждения. Сведений о пострадавших нет.


Подробности данной аварии порталу Gorod55.ru сообщили в отделе пропаганды ГИБДД:


«Информация о ДТП поступила на пульт дежурных сегодня в 10:30. Предварительно установлено: водитель автомобиля Volkswagen Passat, мужчина 1997 года рождения, двигался со стороны улицы Заозерной в направлении Первомайского моста, не выдержав дистанцию, допустил столкновение с попутным автомобилем Daewoo Nexia, которым управлял водитель-мужчина 1987 года рождения. В результате удара автомобиль Daewoo Nexia отбросило вправо на столб освещения. Итог ДТП: водитель и пассажир-женщина 1962 года рождения автомобиля Daewoo Nexia доставлены в городское медицинское учреждение. По факту данного ДТП назначена и проводится проверка».

Фото: vk.com/chp55

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