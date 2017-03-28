Покупатель насмерть забил молотком продавца из-за сланцев и сигарет

Из материалов следственных органов: 20 января Александр А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин «Маргарита» с целью хищения имущества, денежных средств и товара. Войдя в магазин, мужчина напал с молотком на продавца-инвалида, который в силу своего здоровья не смог оказать сопротивление, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу.