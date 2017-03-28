Покупатель насмерть забил молотком продавца из-за сланцев и сигарет

Расследование уголовного дела по факту
Ранее судимому за кражи 30-летнему жителю села Колосовка предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных статьей 162 частью 4 пунктом «в» - разбой и статьей 105 частью 2 пунктами «в», «з» - убийство.
Из материалов следственных органов: 20 января Александр А., находясь в состоянии алкогольного опьянения, пришел в магазин «Маргарита» с целью хищения имущества, денежных средств и товара. Войдя в магазин, мужчина напал с молотком на продавца-инвалида, который в силу своего здоровья не смог оказать сопротивление, нанеся ему многочисленные удары по голове и телу.
Закончив избивать продавца, обвиняемый похитил из магазина сланцы, сигареты, носки, перчатки, 6 бутылок водки и деньги (на общую сумму 8,5 тысяч рублей). Придя домой, отдал все жене, объяснив, что купил вещи в магазине.
Продавец в бессознательном состоянии был найден местным жителем, который зашел в магазин. В результате причиненных повреждений мужчина скончался в районной больнице спустя 2 часа после избиения.
Осмотрев место преступления, следователи обнаружили улики, а также орудие – молоток, который был выброшен злоумышленником – вскоре подозреваемого задержали.
После составления обвинительного заключения уголовное дело будет передано в прокуратуру, чтобы решить вопрос о передаче его в суд.
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