Крики в Горсовете: мы внесли бы эти деньги, а сейчас какой будет позор

- Я депутат 19 лет, такого позора, чтобы более 20 депутатов собрать, и прокуратура вмешалась в это дело… Это заказное дело, чтобы нас, депутатов, посадить. Неужели нельзя было раньше без прокурора или как-то с прокуратурой договориться и обсудить. Мы внесли бы эти деньги, провели бы разбирательство, и все было бы нормально. А сейчас какой будет позор на весь город, Галина Николаевна, вы организовали такой позор, я только так считаю. Я считаю позор нашему Городскому совету в этом плане, - заявил Анатолий Стражников.