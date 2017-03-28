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Крики в Горсовете: мы внесли бы эти деньги, а сейчас какой будет позор

28 марта 2017, 18:33
Разбирательство в комитете.

Сегодня на заседании комитета по регламенту Горсовета рассматривался вопрос о незаконных выплатах помощникам депутатов. Напомним, месяц назад прокуратура вынесла представления о многочисленных фактах незаконного расходования бюджетных денег на оплату труда помощников депутатов.

На сегодняшнем заседании большинство депутатов признали свою вину и пообещали компенсировать причиненный бюджету ущерб. Однако, были и такие, кто возложил ответственность на руководство Городского совета.

- Я депутат 19 лет, такого позора, чтобы более 20 депутатов собрать, и прокуратура вмешалась в это дело… Это заказное дело, чтобы нас, депутатов, посадить. Неужели нельзя было раньше без прокурора или как-то с прокуратурой договориться и обсудить. Мы внесли бы эти деньги, провели бы разбирательство, и все было бы нормально. А сейчас какой будет позор на весь город, Галина Николаевна, вы организовали такой позор, я только так считаю. Я считаю позор нашему Городскому совету в этом плане, - заявил Анатолий Стражников.

Вопрос о виновнике не раз всплывал в ходе выступления депутатов.

- Мы должны наказать виновных, ответственных, которые допустили эти факты. Найти режим работы помощников, согласовав его с надзорными органами, чтобы за оставшиеся три месяца в тюрьму никого не посадили по новым фактам. Где документ, согласно которому наказали виновных? Руководитель Горсовета, сотрудники аппарата, кто-то же это допустил? – спрашивал Сергей Дроздов.

Чья вина, кто должен был регулировать вопрос приема на работу помощников депутатов, вести их табелирование? С такими вопросами депутаты обратились к присутствующему на заседании представителю прокуратуры.

- Виноваты обе стороны. Первое, во главе угла - работодатель. Работодатель - омский Городской совет в лице Горст Галины Николаевны. Во вторую очередь, это вы, депутаты, которые заполняют табель учета рабочего времени. Кто должен составлять, как должен составлять, что там писать - это изложено в нормативно-правовых актах, которые вы, как депутаты, должны знать, - отметил первый заместитель прокурора Омска Сергей Картавцев.

В итоге депутаты сошлись на том, что все помощники возместят нанесенный бюджету ущерб, а правовое управление разработает новую схему учета рабочего времени помощников депутатов.

Напомним, общая сумма излишне выплаченных средств помощникам депутатов составила 414 тысяч рублей. Около двух третей от этой суммы уже возвращены в бюджет Омска.


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