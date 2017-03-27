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В жестком ДТП на перекрестке в Омске разбились Toyota и Renault

27 марта 2017, 07:37
Авария в Кировском округе.

Накануне в Кировском округе Омска на пересечении улиц Кондратюка и 8-я Солнечная произошло жесткое столкновение двух иномарок Toyota и Renault.

Столкновение, как сообщают очевидцы в социальных сетях, произошло в воскресенье, 26 марта, в 20:45. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Renault Duster, направлявшиеся в попутном направлении.

На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что в результате жесткого столкновения серьезные повреждения передней части кузова получил автомобиль Toyota Corolla.


Фото: vk.com/regik55




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