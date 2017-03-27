В жестком ДТП на перекрестке в Омске разбились Toyota и Renault

Накануне в Кировском округе Омска на пересечении улиц Кондратюка и 8-я Солнечная произошло жесткое столкновение двух иномарок Toyota и Renault.
Столкновение, как сообщают очевидцы в социальных сетях, произошло в воскресенье, 26 марта, в 20:45. Столкнулись автомобили Toyota Corolla и Renault Duster, направлявшиеся в попутном направлении.
На опубликованных в социальных сетях снимках видно, что в результате жесткого столкновения серьезные повреждения передней части кузова получил автомобиль Toyota Corolla.
Фото: vk.com/regik55