Мужчина зарезал соседа, пришедшего в гости без разрешения

Проведенные следственные мероприятия установили следующие детали: подозреваемый, 52-летний житель Павлоградского района, проснувшись у себя дома, увидел, что у них находится посторонний человек, которого сожительница впустила без его разрешения. Во время вспыхнувшего между мужчинами конфликта, хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил непрошенного гостя - 26-летнего соседа. Через некоторое время от полученных травм последний скончался.