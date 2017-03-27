Мужчина зарезал соседа, пришедшего в гости без разрешения

Преступление произошло 24 марта в селе Южное Павлоградского района Омской области - у частного дома обнаружен труп молодого человека. Следственные органы СК России по Омской области возбудили по данному факту уголовное дело – статья 105 часть 1 УК России (убийство), сообщает пресс-служба регионального следкома.
Проведенные следственные мероприятия установили следующие детали: подозреваемый, 52-летний житель Павлоградского района, проснувшись у себя дома, увидел, что у них находится посторонний человек, которого сожительница впустила без его разрешения. Во время вспыхнувшего между мужчинами конфликта, хозяин дома схватил нож и несколько раз ударил непрошенного гостя - 26-летнего соседа. Через некоторое время от полученных травм последний скончался.
Отмечается, что расследование уголовного дела продолжается. Все следственные мероприятия направлены на установление причин и обстоятельств преступления.
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