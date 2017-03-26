В регионе потепление до +7 с дождем, гололедом и порывистым ветром

По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, в Омском регионе в последующие три дня (воскресенье, понедельник и вторник) ожидается потепление до плюс 7 градусов днем, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в сопровождении сильного порывистого ветра – местами до 18 метров в секунду.
Так, сегодня, 26 марта, днем возможно местами пройдут осадки (снег, мокрый снег), на дорогах – образование слабых гололедных явлений. Температура в течение дня составит от 0 до +5 градусов, ночью столбики термометров могут опуститься до -13 градусов.
Завтра, в понедельник 27 марта, в Омске и по области ожидается потепление днем до +7 градусов (+2…+7), ночью -3…-8. Местами также пройдет небольшой снег, мокрый снег. Ветер в порывах может достичь 10 метров в секунду.
Во вторник, 28 марта, в некоторых районах области пройдет дождь, местами снег, мокрый снег. Ветер усилится – до 12 метров в секунду (в порывах до 18 м/с). Дневная температура от +1 до +6 градусов, ночью +1…-4.
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