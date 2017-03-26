В регионе потепление до +7 с дождем, гололедом и порывистым ветром

По данным пресс-службы Обь-Иртышского УГМС, в Омском регионе в последующие три дня (воскресенье, понедельник и вторник) ожидается потепление до плюс 7 градусов днем, осадки в виде снега, мокрого снега и дождя в сопровождении сильного порывистого ветра – местами до 18 метров в секунду.