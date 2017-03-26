Автоледи на Митсубиси и маршрутка столкнулись на Левом берегу

Дорожно-транспортное происшествие на улице Лукашевича произошло в пятницу, 24 марта. В полицию поступило сообщение о столкновении двух транспортных средств, в котором пострадали люди, сообщает официальный паблик УМВД России по Омской области «Омская полиция».
Инспекторы Госавтоинспекции, по прибытию на место происшествия, предварительно установили: в районе дома 11/1 по улице Лукашевича произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «ГАЗ», следовавшем по маршруту номер 120, под управлением мужчины 1965 года рождения и автомобиля Mitsubishi, которым управляла женщина 1982 года рождения.
Отмечается, что в момент аварии в маршрутке находились пятеро пассажиров, один из которых – женщина 1971 года рождения – госпитализирован в городское медицинское учреждение.
По факту данного ДТП назначена и проводится проверка, в ходе которой будут установлены все причины и обстоятельства происшествия.
Фото: Омская полиция в ВК