Автоледи на Митсубиси и маршрутка столкнулись на Левом берегу

Инспекторы Госавтоинспекции, по прибытию на место происшествия, предварительно установили: в районе дома 11/1 по улице Лукашевича произошло столкновение маршрутного микроавтобуса «ГАЗ», следовавшем по маршруту номер 120, под управлением мужчины 1965 года рождения и автомобиля Mitsubishi, которым управляла женщина 1982 года рождения.

